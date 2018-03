NYTT LAG: Manchester Uniteds formann Ed Woodward får nå ikke bare Jose Mourinhos herrelag å se etter. Nå vil klubben starte damelag også. Foto: Lee Smith / X01095

Manchester United vil starte damelag

Publisert: 22.03.18 07:34

Manchester United har søkt til det engelske fotballforbundet om å få starte opp et damelag.

Det annonserer klubben på sine egne sider. De fem andre blant de «seks store klubbene» i England har damelag fra før. Chelsea var sist ute i 1992 blant dem.

– Vi er glade for å annonsere at klubben vil starte et damelag, forteller Ed Woodward, formann i Manchester United .

Manchester United har søkt om å få spille i Womens Super League 2.

– Manchester Uniteds damelag må bygges på samme prinsipper som herrenes A-lag, og vi må gi akademispillere en tydelig vei til toppfotball i klubben, mener Woodward.

Går søknaden i orden vil damelaget ha treningssenter på The Cliff.

Tidligere Manchester United-spiller Phil Neville har tidligere kritisert hans gamle klubb for å ikke ha damelag. Neville er nå landslagstrener for kvinnene i England.

De aller fleste store klubbene i Europa har lag på både herre- og damesiden. Juventus startet damelag, med norske Ingvild Isaksen i laget, i sommer med stor suksess. Barcelona, PSG, Chelsea, Wolfsburg og Manchester City er blant de store lagene i Europa.

Norges beste herreklubb, Rosenborg, avventer foreløpig å starte damelag. Det samme gjelder Europas beste klubb, Real Madrid.