Mikael Dorsin ut mot gamleklubben Cluj: – Burde ikke få spille i Europa

Publisert: 24.07.18 13:23 Oppdatert: 24.07.18 13:44

Rumenske CFR Cluj er tilbake i Champions League etter flere år med økonomiske problem. Klubben skylder fortsatt Mikael Dorsin (36) penger, til tross for at han har vunnet frem i retten.

– De burde ikke få spille i Europa, i hvert fall ikke når de ikke klarer å betale det de skylder, sier Mikael Dorsin, ifølge Expressen .

Etter å ha spilt for Rosenborg mellom 2004 og 2007, forlot Dorsin trønderne til fordel for rumensk fotball og CFR Cluj. Han skrev under på en tre og et halvårskontrakt, verdt drøye 40 millioner kroner, men tilbrakte bare et halvt år i klubben.

Årsaken var lønninger han hadde krav på som aldri ble betalt og andre bonuser – på til sammen flere millioner kroner – noe som resulterte i en prosess som ble tatt til retten, og som fortsatt ikke har blitt avsluttet.

– Jeg har vunnet frem i både FIFA og CAS, men her og nå, mens vi snakker, har jeg fortsatt ikke fått en krone. Det er ikke pengene det handler om, men prinsippet, sier Dorsin.

– Penger har de åpenbart, ettersom de har vunnet ligaen og kjøpt gode spillere.

– Et sirkus

Bortsett fra de økonomiske problemene i den rumenske klubben, har Dorsin gode minner fra det halve året i Cluj, hvor han ble både serie- og cupmester.

– Rent fotballmessig var det ingen problemer. Vi hadde et veldig bra lag, vi vant mye, lønningene var gode ... Det var først når jeg dro at ting gikk skikkelig skeis. Alt bortsett fra fotballen var et sirkus, sier han.

Etter å ha forlatt Cluj, returnerte den svenske venstrebacken til Rosenborg, og ble værende der frem til han la opp som profesjonell fotballspiller i 2016.

Når Cluj og Malmö møtes til kvalifiseringskamp i Champions League tirsdag kveld, spår han en jevn kamp, men tror Malmö har gode sjanser mot den rumenske mesteren.

– Rumensk fotball har vært litt på hell, men er på vei tilbake. Cluj er en tøff, men overkommelig motstander.

VGs tips: Cluj vinner

Cluj er tilbake i verdens gjeveste klubbturnering etter fem års fravær, og får altså svensk motstand på vei mot gruppespillet. Disse to lagene har faktisk aldri før møttes i en kamp arrangert av UEFA, og det er to grunner til at vi tror på rumensk seier her:

1. Malmö har anskje en bedre trent tropp ettersom de er i sesong, men Uwe Röslers menn er blant de svakeste bortelagene i europeisk toppfotball. Hele 11 av de 14 siste bortekampene i Europa har endt i tap.

2. Cluj har ikke tapt en eneste hjemmekamp i kalenderåret 2018, og spesielt på hjemmebane er de et lag som spiller god, underholdende og angrepsrettet fotball, mens de heller fokuserer på organisering og defensiv struktur på bortebane.

Malmö hadde kanskje få problemer med å slå FC Drita i første kvalifiseringsrunde, men vi tror de får en helt annen type utfordring mot rumenerne, og vi tror ikke de forlater Romania med verdens beste utgangspunkt.

Vi går derfor for hjemmeseier til 2,00 i odds . Spillestopp er klokken 17.55, og kampen vises på Viaplay.

