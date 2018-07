SPARKET: Kåre Ingebrigtsen fikk torsdag beskjed om at han er ferdig som Rosenborg-trener. Her er han i forbindelse med en Europa League-kamp i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Idrettsjurist reagerer på sparkingen av Ingebrigtsen: – Primitivt

Publisert: 21.07.18 08:13

Både Gunnar-Martin Kjenner og Trenerforeningen reagerer på Rosenborgs behandling av Kåre Ingebrigtsen.

– Det Rosenborg har gjort er tilbake til urtiden, før trenerforeningen ble stiftet på 1980-tallet. Norsk fotball har lært mye etter at foreningen ble stiftet, men dette er fryktelig primitivt gjort, sier Gunnar-Martin Kjenner til VG.

Idrettsjuristen med mer enn 30 års erfaring som advokat misliker måten Rosenborg-styret valgte å sparke Ingebrigtsen på.

– Burde bringes inn til domstolene

Det er spesielt tre ting ved Rosenborg-styrets behandling av Kåre Ingebrigtsen som får Kjenner til å reagere.

1. Selve prosessen:

– Først skal du innkalle den ansatte til drøftingsmøte i god tid før møtet finner sted. Det skal opplyses om at vedkommende har rett til å ha med rådgiver, fra Trenerforeningen eller andre. Møtet skal skje før arbeidsgiver bestemmer seg for å gå til oppsigelse, og først når arbeidsgiver har hørt den ansattes argumenter, skal arbeidsgiver ta stilling til oppsigelse eller ikke, forklarer Kjenner.

2. Oppsigelse/avskjed skal alltid være skriftlig:

– Det er helt i strid med reglene å formidle avskjed muntlig over bordet, slik Rosenborg gjorde med Ingebrigtsen torsdag.

3. Det skal være en saklig grunn for å gå til oppsigelse:

– Så vidt jeg har skjønt er det Kåre har levert i RBK på høyde med det Nils Arne Eggen leverte. Da stiller jeg spørsmålet om hva de saklige grunnene er. At man ønsker seg en annen trener, er ikke en saklig grunn. De skulle ventet til inngått kontraktsperiode er ute, for de er forpliktet til å følge avtalen.

I 2016 signerte Ingebrigtsen en ny kontrakt som i utgangspunktet strakte seg ut 2020-sesongen.

– Ingebrigtsen har krav på etterlønn i ett år, ifølge avtalen hans med klubben. Påvirker det saken?

– Nei, nei. Det er to måter å avslutte et arbeidsforhold på. Hvis du har blitt avskjediget, da må han slutte på dagen, og det krever grovt mislighold. Ved oppsigelse har man rett på lønn ut perioden. Dette er i mine øyne en avskjedigelse, ettersom han går på dagen.

Samtidig er Kjenner klar på at han ikke kjenner alle detaljene, men slik han forstår situasjonen fra Ingebrigtsens intervju med VG torsdag kveld , mener han det er verdt å prøve saken juridisk. Både for Ingebrigtsens del og av prinsipielle grunner.

VG har vært i kontakt med styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Rosenborg scorer ikke høyt

Daglig leder i Trenerforeningen, Teddy Moen, sier til VG at det i utgangspunktet ikke er noen konflikt mellom Kåre Ingebrigtsen, Erik Hoftun og Rosenborg, men at de kommer til å se på saken.

– Etter å ha snakket med våre medlemmer (Ingebrigtsen og Hoftun, journ.anm.), har dette blitt omtalt som lyn fra klar himmel og et sjokk å bli innkalt til avskjedigelse slik. Forventningene vi har, og som våre medlemmer har, er høyere enn dette, så Rosenborg scorer ikke høyt i dette tilfellet, sier han.

Trenerforeningen ble stiftet i 1986, og er en interesseorganisasjon for fotballtrenere på alle nivåer i norsk fotball. De arbeider for å sikre trenerens stilling og status i norsk fotball.

– Når man skal avslutte et arbeidsforhold, skal du formelt sett få på plass en ny avtale som regulerer avslutningen. Da handler det ofte om økonomi. Kanskje skal det kompenseres for tort og svie, det kan være etterbetaling av lønn eller sluttpakker. Alle kontrakter – både de vi har og de arbeidsgiver opererer med – er ulikt utformet. Derfor er det vanskelig for oss å uttale oss om denne situasjonen akkurat nå.

– Vi skal se på kontraktene, og gi gode råd til både Erik og Kåre. Trenere har vanligvis ikke mye erfaring med kontrakter, og begge de to ønsker at vi skal se på dette. Ikke fordi at det nødvendigvis er noe galt, mer for å kvalitetssikre, sier Moen.

Leder i NISO, Joachim Walltin, forteller til Adresseavisa at de ikke blander seg inn i trenersaker, men at han føler med Hoftun og Ingebrigtsen.

– De er veldig utsatt og er veldig alene i jobben. Alle trenere som blir sparket må ta den belastningen alene med familien, og vi bør respektere trenerens jobb i større grad, sier Walltin til Adresseavisen .