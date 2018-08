NY I SARPSBORG: Aleksander Vasjutin (23) kom til Østfold for tre uker siden. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Den nye Sarpsborg-keeperen fra Spalletti og Villas-Boas til Bakke

Publisert: 03.08.18 22:00

SARPSBORG (VG) Han har hatt trenere som Luciano Spalletti og André Villas-Boas - og spilt sammen med flere av sommerens VM-stjerner. Nå vil Aleksander Vasjutin (23) gjøre suksess i Sarpsborg.

Da St. Gallen ble slått 1–0 og Sarpsborg avanserte i Europa League-kvalifiseringen torsdag, spilte russeren for første gang for østfoldklubben.

– Fantastisk, sier han på russisk - og fortsetter så på engelsk.

– En perfekt kamp for oss.

Han er ekte St. Petersburg-gutt og spilte for Zenit fra han var syv år.

På A-laget hadde han altså Luciano Spalletti og André Villas-Boas som trenere og medspillere som VM-stjernene belgiske Axel Witzel og russiske Artjom Dzjuba.

– Jeg spilte også på U-19-laget til Russland sammen med flere VM-spillere, som Mirantsjuk-brødrene.

– Zenit har så mange gode keepere at jeg har ingen muligheter til å få noen kontrakt der nå, sier han ærlig.

– De har to på landslagsnivå og tre gode keepere. Det er en posisjon som Zenit ikke trenger noen nå.

Til Sarpsborg kommer målmannen fra finske Lahti. Etter som han var «free agent», som han selv uttrykker det, er han nok en god spiller som Sarpsborg har hentet uten å trekke gullkortet.

– Jeg ser på Norge som et nytt skritt opp. Her er alt større enn i Finland. Flere kvalitetsspillere, flere tilskuere, finere stadioner ...

Aleksander Vasjutin holdt altså nullen som gjorde at Sarpsborg kunne avansere på bortemål. Men strengt tatt var det ikke mange sjansene som St. Gallen spilte seg til. Russeren markerte seg ellers med sin «Neuer-stil» der han tidvis var ute som en tredje stopper.

– Jeg hadde lyst til å se Aleksander i mål. Vi har to gode keepere. Han var i matchmodus da vi hentet han fra Finland og han har vært god på trening. Jeg syntes det var riktig at han kom inn og fikk denne opplevelsen, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke.

– Aslak Falch har vært god i hele år, men nå har vi to.

– Det viktigste var at vi klarte å komme videre til tredje kvalik-runde, sier Alekander Vasjutin selv.

– Forventer du å starte neste kamp?

– Det er opp til treneren. Det er han som tar ut laget!

– Vil du tilbake til Zenit?

– Nei, nå vil jeg spille i Europa, sier Vasjutin, som russere gjerne uttrykker det når de mener Europa vest for Russland.

Kroatiske Rijeka er neste motstander for Sarpsborg 08 . Trener Geir Bakke sier dette om den nøtten:

– Det er et veldig bra fotball-lag. Det er nok et lag som hadde klart seg i Premier League. Det kommer til å gå uhyre fort. Vi får bare prøve å være oss selv, så får vi se hvor langt det strekker til mot et så bra lag.

– Men vi drar ikke til Kroatia på ferie! Hvis vi gjør to prestasjoner som mot St. Gallen, så skal de i hvert fall jobbe for å slå oss.

Første kamp går i Sarpsborg førstkommende torsdag.