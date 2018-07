Rini Coolen presenteres som ny hovedtrener for Rosenborg. Ivar Koteng i bakgrunnen, Trond Alstad i forgrunnen. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Eksperter og tidligere spillere: Dette burde RBK gjøre nå

22.07.18 21:36

Finne en ny løsning umiddelbart? Ansette Rini Coolen på permanent basis? Vente til sesongslutt med å ansette ny trener? Eksperter og tidligere Rosenborg-spillere er uenige.

Etter at Kåre Ingebrigtsen overraskende fikk sparken torsdag, har diskusjonen i Fotball-Norge vært heit. Ingebrigtsen ble midlertidig ansatt som trener for klubben 21. juli 2014. Det endte med at han ble sittende i fire år.

Siden han tok over har klubben vunnet Eliteserien tre ganger, cupen to ganger, mesterfinalen to ganger, samt kvalifisert seg til Europa League-gruppespill.

Men nå er altså 52-åringen ferdig som trener i klubben, bare få dager før årets viktigste kamp: Champions League-kvalik mot Celtic.

Hva skjer videre med Rosenborg? VG har snakket med seks eksperter og tidligere spillere i Trondheim-klubben:

Øyvind Storflor, nå Ranheim-spiller, tidligere RBK-spiller (1999–2001 og 2003–2008):

– Det er vanskelig for min del å si hvordan de tenker fremover. Det var kjedelig for Kåre og Erik Hoftun at det endte sånn, men hva tenker klubben fremover? Jeg tror de kommer til å fortsette å spille 4–3–3, men det er vanskelig å finne noen som holder seg til en ren 4-3–3 med den moderne fotballen med lag som spiller forskjellig type fotball. Jeg regner med at de kjører parallelle løp med ansettelse. Det er viktig å finne en trener som har med seg garderoben. De bør ha noe permanent på plass snart.

Roar Strand, tidligere RBK-spiller (1989–2010):

– Det bør komme et bra navn. Jeg forventer at det jobbes hardt og at det kommer en kvalitetstrener inn. Det er vanskelig å si spesifikt: Det burde være noen som kan 4–3–3 og som kan være gode på det. Både Åge Hareide og Erik Hamrén har prestert bra med det tidligere. Ettersom de sparket Kåre, må de komme med noe stort, som de er sikre på kan prestere.

Joacim Jonsson, ekspert og tidligere sportsdirektør i FFK:

– Kåre uttalte vel selv at det var vanskelig å finne en bedre uten å betale mye mer. Hent en utenlandsk trener som er sterk og tåler å behandle autoriteret. En moderne trener. En som er fleksibel med tanke på spillesystem, 4-3-3 og 90-tallet ... Glem det. Man må forholde seg til motstandere, og hverken Rosenborg eller andre norske klubber har vel stått først i køen der. Den tiden er forbi. Man må være fleksibel. I Norge er Valakari den mest aktuelle, men hvor aktuelt det er for han er jeg nokså usikker på. Ingen navn jeg kommer på, men man må tenke i Bob Bradley-kategorien.

Jesper Mathisen, TV 2-ekspert:

– Valakari er det heteste navnet i Norge. Han spiller en fotball som Lerkendal kan like. Finnes en del i utlandet, uten at jeg har kontroll på. Jeg blir veldig overraska om de ikke kommer opp med et navn ganske fort. Gjør de ikke det, så ser dette enda mer klønete ut for Rosenborg enn det allerede gjør.

Morten Gamst Pedersen, nå Tromsø, tidligere RBK (2014–2016):

– Det er ikke lett å si hva det blir til. Det er alltid kjedelig når folk mister jobben, men sånn er fotballen. Må egentlig bare vente og se hva som skjer. Rosenborg vil spille 4–3–3, Åge og Hamren har jo vært der før. Ivar Koteng har nok kontroll, så jeg får håpe at de gjør et bra valg til slutt. Jeg er sikker på at Rosenborg-ledelsen har kontroll på tingene.

Birger Løfaldli, Adressa-kommentator:

– Jeg tror at Rini Coolen blir værende en god stund. Jeg tror ingen kommer inn i løpet av kort tid, og jeg håper også at Rosenborg tar seg god tid til å finne den rette. Vinner RBK kamper og spiller bra, blir han værende. Det er ikke smart med hastverksløsninger, det har de gjort tidligere år. Da har det tatt for kort tid. Veldig spent på hvor høyt klubben sikter. Hareide koster mye penger, men det har nok RBK råd til. Det er smart å bruke penger på hovedtrener. Det er flere som mener at det er allerede så godt som klart med nyt navn, men det tror jeg ikke.