Et sjeldent Nouri-mål: – Jeg MÅ se scoringen på TV ...

FOTBALL 2018-08-26T19:52:55Z

(Vålerenga-Brann 2–0) Backen Amin Nouri (28) hadde kun scoret to seriemål i sitt liv før han frekt smelte inn vinnermålet for Vålerenga – og sendte Brann ned fra tronen søndag kveld.

Publisert: 26.08.18 21:52 Oppdatert: 26.08.18 23:08

Han scorer så sjelden at han vil gjenoppleve øyeblikket så fort som mulig:

– Jeg må se den scoringen på TV, se den om igjen. Jeg tror kanskje den skjenet litt før den gikk mot keeper, sier en svært blid Amin Nouri til VG etter kampen.

Han forteller at det egentlig ikke spiller så stor rolle hvem som er motstander. Han scorer uansett så sjelden at han husker scoringen – uansett hvem det er mot ...

Amin Nouri har scoret et mål for Start, et for Brann og nå et for Vålerenga i sin karriere. Han debuterte for Vålerenga allerede som 18-åring. 10 år senere kom altså drømmescoringen – mot gamleklubben Brann.

Det var kanskje noen sånt som måtte til, en blanding av mot og hell, i en jevn og tett kamp mellom Norges to største byer, søndag kveld i Oslo. Et mål for Start, i 2014, og et for Brann i fjor, var det eneste Nouri hadde å snakke om av scoringer – før gamleklubben Brann kom på besøk.

I en jevn og tett 1. omgang, var det Vålerenga som hadde et lite overtak. Duoen Mohammed Abu og Daniel Fredheim Holm styrte mye, så ut som de likte å spille sammen, og manglet bare litt på å skape mer enn de to sjansene Vålerenga hadde før pause.

– Laget blir helt annerledes med de to spillerne sentralt. Vi blir mye mer ballsikre, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til VG.

Brann-trener Lars Arne Nilsen ga de som har ført laget til topps på tabellen, en ny sjanse, tross en drøss med nye spillere – som var plassert på benken.

– Jeg følte at det var det rette. Det var spillere som fortjente å spille, som Steffen Lie Skålevik, etter det han viste i siste kamp. I tillegg var det noen av de nye som ikke hadde så mange treninger bak seg, er Lars Arne Nilsens forklaring på laguttaket.

Men veldig mye skjedde ikke foran de to målene. Den største sjansen, Branns eneste, hadde Gilli Rólantsson. Her gjorde VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey en god redning. Vålerengas største sjanse hadde midtstopper Jonatan Tollås Nation, på en heading etter corner.

VG Live : Referat fra kampen

2. omgang ble ganske like den første. Dette var en sånn «første målet vinner»-kamp, og det målet fikk Vålerenga, og det kom fra uvanlig hold. For tidligere Brann-back Amin Nouri er ikke kjent som noen storscorer altså, men da han fikk ballen på 20 meter, etter 56 minutter, tok han sjansen:

Nouri smalt til, ballen så ut til å gå rett på Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger, men skuddet var hardt, skjente litt, Brann-keeperen, som kalles «Sami» av lagkameratene, feilberegnet litt, ballen gikk under armen hans, smalt i kroppen – og i mål.

Selvsagt vill jubel på Vålerengas stadion, der det var solgt nærmere 12 000 billetter til kampen. Brann svarte, etter hvert, med å sette inn (først, i pausen), Daniel Braaten, deretter nykommer nummer én, Ruben Yttergård Jenssen – og til slutt sommerens dyreste kjøp, Daouda Bamba.

Haugesund scoret to praktmål da de slo Stabæk 2–0:

Det ble noe bedre. Brann kom stadig nærmere, men ballen spratt ikke serielederens (før kampen) vei, og Vålerenga tok en ganske fortjent seier, anført av et godt forsvar og en god duo sentralt på midtbanen.

På overtid sikret innbytter Felix Horn Myhre seieren, med en lobb over keeper Radlinger, til 2–0. Det skjedde bare 34 sekunder etter at 19-åringen ble byttet inn.

– Det var energiløst, litt dødt. Vi får ikke tak i ballen, det blir for stort strekk i laget, energiløst og upresist, med store avstander mellom lagdelene. Det er sjelden vi er sånn, oppsummerte Brann-trener Lars Arne Nilsen til VG.