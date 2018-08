KAN VI HENTE HAM? Manchester United-manager José Mourinho er etter sigende lysten på å få inn Bayern Münchens Jerome Boateng. For ordens skyld: det er heller usikkert om Mourinho peker på Boateng på bildet. Foto: ANDREAS GEBERT / REUTERS

Nytt pre-season-tap for United - Mourinho med Liverpool-stikk

Publisert: 06.08.18 07:06 Oppdatert: 06.08.18 07:42

(Bayern München - Manchester United 1–0) Etter å ha tapt for Bayern München i den siste treningskampen før sesongstart, er José Mourinho klar på at hans lag trenger nye spillere.

0–1-tapet for Bayern München (Javi Martínez eneste målscorer) runder av Manchester Uniteds pre-season for denne gang.

På seks kamper har det blitt to tap (1–4 mot Liverpool og 0–1 mot Bayern), to uavgjort (1–1 mot America og 0–0 mot San José Eathquakes) og to seirer (2–1 mot Real Madrid og på straffer mot AC Milan).

Slik gikk det da Liverpool og Manchester United møttes i årets pre-season:

– Mourinhos miserable pre-season ender med et nytt bunnpunkt etter at Martínez’ heading sikrer Bayern-seier mot Manchester United i München, skriver den britiske tabloidavisen Daily Mail på sin sportsforside på nett.

– Endelig er det over. Endelig er vi ferdige med denne vanskelige sesongoppkjøringen. Spillerne var igjen fantastiske. De kunne ikke ha gjort mer enn de gjorde, sier José Mourinho til MUTV.

Selv er Manchester United-manageren klar på at han vil ha nytt blod inn på Old Trafford før startskuddet for Premier League 2018/19 går i slutten av denne uken.

– Min administrerende direktør har visst hva jeg ønsker lenge. Han vet hva jeg vil ha, men jeg vet at han forsøker sitt beste for meg. Det er fortsatt et par dager igjen, så jeg får vente og se hva som skjer, sier Mourinho til klubbens egen TV-kanal, MUTV.

Diogo Dalot (back), Lee Grant (keeper) og Fred (midtbane) er Manchester Uniteds tre signeringer så langt denne sommeren, men det skal ikke være nok for å blidgjøre Mourinho. Etter sigende skal han være svært lysten på å få en stopper til klubben, og spillere som Harry Maguire, Toby Alderweireld og Yerry Mina har vært lenket til klubben.

Det siste tilskuddet på listen er Bayerns Jerome Boateng, som etter sigende har fått en prislapp på omkring 480 millioner kroner. De to klubbene skal være i forhandlinger om spilleren, ifølge The Mirror .

– Klubbene vi konkurrerer mot, er veldig sterke, og så har de allerede fantastiske lag, som Chelsea, Tottenham, Manchester City... Eller så investerer de massivt, som for eksempel Liverpool, som kjøper alt og alle, sier Mourinho, og legger til:

– Hvis vi ikke forsterker laget, blir det en vanskelig sesong for oss.

PS: Manchester United serieåpner mot Leicester fredag 10. august. Overgangsvinduet stenger torsdag.