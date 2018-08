I HARDT VÆR: Både Victor Lindelöf og José Mourinho får gjennomgå etter Manchester Uniteds svake seriestart. Foto: OLI SCARFF / AFP

Eriksson skeptisk til måten Mourinho behandler Lindelöf på

Den svenske trenerveteranen Sven-Göran Eriksson mener at den utskjelte Manchester United-stopperen Victor Lindelöf bør forsvares mer av manager José Mourinho.

– Livet er vanskelig når du blir kritisert, både som spiller og trener, slår Eriksson fast til Sky Sports .

Lindelöf hadde en tung kveld som innbytter i Manchester Uniteds ydmykende 0–3-tap for Tottenham på eget gress mandag.

– Du må slå tilbake, men hvis du ikke har en manager eller trener som forsvarer deg blir livet enda vanskeligere. Så jeg tenker, og nå snakker jeg om meg, at du må forsvare spillerne dine til enhver pris. For hvis ikke du gjør det, hvem skal gjøre det da, spør Eriksson, tidligere engelsk landslagssjef.

Eriksson legger også til at Lindelöf er utvilsomt en veldig god fotballspiller som har spilt meget bra for Sverige, både i kvaliken og i VM.

Den svenske midtstopperen gjorde flere feil mot Tottenham – som du kan se i videoen under:

Jamie Carragher, tidligere Liverpool-stopper, fikk vondt av Lindelöf etter kampen.

– Jeg synes faktisk synd på ham. Han burde ikke spille på dette nivået, sa Carragher etter kampen.

Også etter tapet mot Brighton fikk Lindelöf mye kritikk.

Mourinho brukte ikke navn da han svarte på hva som gikk galt etter den kampen. Men det går an å anta at han blant annet siktet til Lindelof som glapp markeringen på 1–0 – som du kan se under:

– Tabber. Vi gjorde tabber og ble straffet for de. Noen ganger gjør man tabber uten at det blir mål, men de scoret på alle tabbene vi gjorde. Og vi gjorde noen feil i avgjørende øyeblikk, sa Mourinho.

Etter nedturen mot Tottenham var portugiseren provosert og forlot pressekonferansen mens han krevde mer respekt på vei ut – slik du kan se under:

– Kanskje. Kanskje ikke. Men han burde ikke si det. Respekten bør komme automatisk. Når du blir kritisert som trener, noe jeg har blitt mange ganger både i England og andre steder, er det bedre å holde seg stille, svarer Eriksson på spørsmål om Manchester United -manageren fortjener mer respekt.

