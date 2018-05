TAKK – OG FARVEL: Gianluigi Buffon er ferdig i Juventus. Foto: Tullio M. Puglia / Getty Images Europe

Emosjonell Buffon bekrefter: Forlater Juventus etter 17 år – har tilbud fra flere klubber

Publisert: 17.05.18 11:49

«For to uker siden hadde jeg planlagt å slutte å spille fotball», sa Gianluigi Buffon (40). Så ombestemte keeperlegenden seg.

Den italienske målvakten har hatt en lang og merittert karriere. Han slo gjennom i Parma i 1995, men siden 2001 har han vært Juventus’ ubestridte førstevalg mellom stengene.

Nå er det imidlertid slutt. Det ble klart på en pressekonferanse torsdag. Det var en tydelig emosjonell Gianluigi Buffon som satt foran det samlede pressekorpset sammen med president i Juventus, Andrea Agnelli.

Da Juventus og Buffon kalte inn til pressekonferanse for et par dager siden, trodde de fleste at han skulle annonsere at han ville legge hanskene på hyllen, noe han varslet i fjor .

Men Buffon er bare ferdig i Juventus – ikke som fotballspiller.

Bøtteløfter

– For to uker siden hadde jeg planlagt å slutte å spille fotball, men så dukket det opp nye muligheter, nye utfordringer, både på og utenfor banen, sa Buffon med skjelvende stemme på pressekonferansen.

– Jeg har flere tilbud fra andre klubber, og vil ta en avgjørelse om fremtiden min snart, la han til.

For mange er nok tanken på Buffon i en annen drakt enn Juventus-drakten en merkelig en. 40-åringen har siden overgangen fra Parma til Juventus vært en fantastisk burvokter, noe merittene hans viser.

Han har vært med på å vinne Serie A elleve ganger (mistet to etter korrupsjonsskandalen), Coppa Italia fire ganger og Europa League én gang. Han var i tillegg med på å vinne VM med Italia i 2006, og har gjentatte ganger blitt kåret til verdens beste keeper.

Vil spille på det høyeste nivået

Kampen mot Hellas Verona på lørdag blir hans aller siste for Juventus. I sin siste sesong for Juventus, har han med kapteinsbindet rundt hånden, ledet klubben til nok en Scudetto og suksess i Coppa Italia.

Men han er ikke bekymret for klubbens fremtid med en annen burvokter mellom stengene.

– Det viktigste for meg var å avslutte på en så god måte som mulig for Juve, og la oss ikke glemme at klubben har en eksepsjonell målvakt som er 13 år yngre enn meg, sier han, og sikter til Wojciech Szczesny.

Hvor Buffon tar veien, gjenstår imidlertid å se. Han sier at han fortsatt vil spille på det høyeste nivået, og at han føler seg i god nok form til å fortsette å spille.

Uansett hvor ferden går – Buffon forlater Juventus Stadium som en legende. Han blir den andre giganten som gir seg i «sin» klubb denne sesongen. Tidligere har Barcelona-stjernen Andrés Iniesta annonsert at også han gir seg.

