SCORET DET FØRSTE: Steffen Moltu (31) omfavnes av lagkameratene etter at klubblegenden hadde satt inn det første målet som sendte Kristiansund hodestups ut av cupen. Foto: Morten Asbjørnsen

Overraskelseslaget Hødd kan gjenta bragden: – Betyr så ekstremt mye

Publisert: 11.05.18 13:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-11T11:21:01Z

ULSTEINVIK (VG) Flomlysene er slukket over Høddvoll. I pressesonen står kun én mann igjen; full av følelser. Steffen Moltu spilte da Hødd vant cupen i 2012. En rekke nedturer senere er han den eneste igjen i elleveren fra den gangen. Nå kan den lille klubben gjøre det igjen.

– Det er så utrolig stort at vi går videre. Vi slipper dem ikke til noe som helst, og jeg synes vi ser så ekstremt bra ut. Det får en aldrende mann til å bli rørt.

31-åringen er tydelig beveget når VG prater med han etter kampen. Og det er ikke vanskelig å forstå. Pila har pekt nedover for klubben fra Ulsteinvik etter det. Kamp om Eliteserie-status ble til nedrykk til 2. divisjon i 2016. Der spiller Hødd fortsatt.

Midtstopperen har nå rundet 300 kamper for klubben i hans hjerte. Så var det også nettopp han som scoret det første målet mot Kristiansund.

– Jeg prøver å holde roen her jeg står. Det er vanskelig, for dette betyr så ekstremt mye, sier en gråtkvalt Moltu.

– Kan ikke sette ord på det

I 2012 var navn som Pål André Helland, Adama Diomande, Ørjan Nyland og Fredrik Aursnes i startelleveren til Hødd. Det er nye tider nå, én divisjon lavere. Kapteinen vil på ingen måte lansere Hødd som noen outsider til cupgull i 2018.

– Det skal mye til at denne klubben får oppleve det vi gjorde i 2012 én gang til. Men det er fort mulig. Og skulle vi klare det, så er det omtrent det største du kan oppleve som spiller i Norge. Det går det ikke an å sette ord på, rett og slett.

Men at «blåsarane» er den store overraskelsen av de gjenværende lagene er det ingen tvil om. Hødd reiser nordover for å møte Bodø/Glimt i den fjerde runden - langt fra den verste trekningen laget fra nivå tre kunne fått.

– Nå må vi gjenskape prestasjonen der oppe. Vi ser i dag at når vi gjør det vi skal så tar vi Eliteserie-motstand, og med toppnivået vårt kan vi hamle opp med de fleste.

– Det ligger i klubbens DNA

Trener Sindre Eid er ikke overrasket over at laget hans står for en aldri så liten cupbombe tross sviktende resultater de siste årene.

– Det er sånt som dette som ligger i klubbens DNA: å slå til når folk minst venter det. Vi kommer alltid tilbake, og det skal vi gjøre denne gangen også.

Det er ikke mange som kjenner den lille klubben så godt som trener Eid. Og skal vi følge statistikken blåtrøyene har mot Bodø/Glimt i cupen, så lover det bra.

– Jeg lurer på om vi var der oppe i 1994 også og vant 2–1. Når den tid kommer nå skal vi bare glede oss og gjøre det vi kan.

Denne artikkelen handler om Fotball-NM

Kristiansund BK

Hødd