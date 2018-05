Griezmann ble Atléticos finalehelt - kysset skadet Payet

Publisert: 16.05.18 22:36 Oppdatert: 16.05.18 23:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-16T20:36:47Z

(Marseille – Atlético Madrid 0-3) I det som kan ha vært hans neste siste kamp for Atlético Madrid, sørget Antoine Griezmanns (27) to scoringer for at Europas nest gjeveste trofé ble med hjem til Spania. Men en skade setter VM i fare for landsmannen Dimitri Payet (31).

Det var Marseille som startet best og ville mest i Europa League-finalen i Lyon, men en fatal Marseille-feil etter tjue minutter ga Atlético-kaptein Gabi muligheten til å spille gjennom Antoine Griezmann.

På hjemlig jord gjorde franskmannen ingen feil alene med målvakt Steve Mandanda og plasserte ballen motsatt vei som keeperen gikk.

– Da jeg flyttet herfra som 14-åring, var det slike kvelder som i dag jeg gjorde det for, sier Griezmann, som vokste opp en halvtimes kjøretur unna finalearenaen i Lyon, til UEFAs reporter.

Han fikk aldri tillit av noen franske klubber og måtte over grensen til Spania og Real Sociedad før han for alvor begynte sitt fotballeventyr - et fotballeventyr som 16. mai kulminerte i hans største triumf som spiller så langt, etter to strake finaletap i Champions League.

VG Live: Slik var kampen - minutt for minutt

Like etter 1–0 ble vondt til verre for franskmennene, da Dimitri Payet slo opp hamstringskaden som truet med å holde ham ute av finalen.

Marseille-kapteinen forlot banen i tårer og med under en måned igjen til VM, står også mesterskapet i Russland i fare for den kreative midtbanespilleren. Med seg på veien ut fikk han et trøstende kyss av sin landsmann Antoine Griezmann.

Etter hvilen var det bare ett lag på banen og etter fem minutter var Griezmann alene med Mandanda igjen. Og igjen ventet franskmannen til målvakten gjorde det første trekket, som var å slenge seg lavt, før han så iskaldt lobbet ballen inn i mål og løp for å gjennomføre «Take the L»-feiringa fra videospillet Fortnite.

– Jeg vet ikke helt om jeg gjør det på grunn av selvtillit eller fordi jeg bare har kaldt blod, sier Griezmann spøkefullt om scoringen som i praksis avgjorde kampen.

Marseille måtte så til de grader «take the L» utover i Europa League-finalen og et stolpetreff fra Kostas Mitroglou var det nærmeste de kom redusering etter hvilen.

Like før slutt ville også kaptein Gabi være med på moroa og han avsluttet i det lengste hjørnet etter en strålende kontring regissert av Griezmann og Diego Costa.

En suspendert Diego Simeone kunne se sitt Atlético-lag stikke med det av med sin tredje EL-pokal siden 2010. I samme periode har Spania dominert turneringen - hele fem av de åtte siste finaler er vunnet av et spansk lag.