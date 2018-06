Islands største stjerne ventes å gjøre comeback mot Norge

Publisert: 02.06.18 08:05

FOTBALL 2018-06-02T06:05:06Z

REYKJAVIK/OSLO (VG) Gylfi Sigurdsson (28) er etter alle solemerker spilleklar til kampen mot Norge. Den gode nyheten for Lars Lagerbäck (69), er at han sannsynligvis ikke spiller hele kampen.

Her er lørdagens oddstips

En kneskade skapte uro på Island i forkant av det kommende mesterskapet i Russland. Everton-stjernen Gylfi Sigurdsson pådro seg en skade i kneet i Premier League-oppgjøret mot Brighton, og det så ut til at det kunne bli en kamp mot klokken for å rekke Islands VM-debut for 28-åringen.

Men den offensive midtbanespilleren er tilbake, og ifølge flere rapporter fra Island, gjør han comeback mot Norge.

Han blir imidlertid ikke å se på banen hele kampen. Han er ikke ventet å spille fra start, og det meste tyder på at han kommer inn fra benken i andre omgang, og det skal være i Heimir Hallgrimssons tanker å matche superstjernen forsiktig. Det er dermed ventet at han spiller den siste halvtimen.

– Den typen du vil ha i laget

Det er bekymringsverdig for Lars Lagerbäck, som er en stor fan av Everton-spilleren. Han trekker frem to av sine gamle Sverige-disipler når han snakker om Sigurdsson.

– Vi hadde noen bra toveisspillere i Tobias Linderoth og Stefan Schwartz, og han (Sigurdsson) har den allsidigheten med hardt arbeid og den dødelige høyrefoten, så han er en av de spillerne man ikke ser altfor ofte, sier Lagerbäck til VG.

Island VM-debuterer mot Argentina, og skal i tillegg bryne seg på Kroatia og Nigeria. Samtlige på Island håper nok å ha sin største stjerne i slag til gruppespillet i VM.

– Sigurdsson er ikke avgjørende for Island, men de har ingen med samme kvaliteter. De vil savne ham om han ikke spiller, men jeg vil ikke regne dem bort. De har definitivt en sjanse, selv om de er i en tøff gruppe, slo han fast på pressekonferansen.

– Han er den typen du vil ha i laget. Han er toppklasse, la han til.

I forberedelsene til mesterskapet i Russland, skal Island møte Norge og Ghana. Sigurdsson vil sannsynligvis matches rolig i begge kampene.

VGs tips: Island vinner

Det er få - om noen - som kjenner Island bedre enn Norges landslagssjef. Han var som kjent mannen som ledet Island da de sjokkerte fotballverden under EM for to år siden, og selv om Norge ikke har lykkes like godt (foreløpig), har det norske landslaget sett bedre ut under hans ledelse.

Det er ikke enkelt å slå fast hvilket Island-lag Norge vil møte lørdag kveld. Sparer de seg for å unngå skader til VM? Setter de alle kluter til verks for å forberede seg til mesterskapet på best mulig måte? VG heller mot det siste, og tror Island vil gjøre en innsats for å skape selvtillit innad i laget før VM.

Det hjelper heller ikke at Norge mangler sin viktigste offensive spiller i Mohamed Elyounoussi.

Vi tror på seier til et Island preget av VM-feber. Spillestopp er klokken 21.55, og kampen vises på TV 2.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.