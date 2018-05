Akintola overrasket over egen suksess - ser opp til Ronaldo og drømmer om Real Madrid

Publisert: 27.05.18 08:15

FOTBALL 2018-05-27T06:15:26Z

I fjor spilte David Akintola (22) for et Jerv-lag som ikke var altfor langt unna nedrykk fra Obos-ligaen. I år har han tatt Eliteserien med storm for FKH.

Med tre mål og fire assist er det bare fire spillere - Mads Reginiussen (Ranheim), Martin Broberg (Odd), Marcus Pedersen (Strømsgodet) og Sam Johnsen (Vålerenga) - som har flere målpoeng enn FK Haugesunds David Akintola i årets Eliteserie.

– Forventet du en slik umiddelbar suksess?

– Ikke egentlig, svarer Akintola på VGs spørsmål, og fortsetter:

– Fokuset mitt er på å gi mitt beste og å hjelpe laget til å prestere. Jeg har lagkompiser og trenere som hjelper meg med det. Det har vært et steg i riktig retning for min del.

22-åringen er egentlig eid av danske Midtjylland, men er inne i sitt andre år i norsk fotball.

I fjor var han en del av et underpresterende Jerv-lag som ikke var altfor langt unna å rykke ned fra Obos-ligaen (endte på 13. plass av 16). I år er det Haugesund som nyter godt av den raske og driblesterke nigerianerens tjenester.

– Han tar nye steg hele tiden, slår gode innlegg, kan gå inn i banen, drible utover og gjør medspillerne sine gode. Han er veldig sjanseskapende og har blitt en god lagspiller. I Akintola har Haugesund den lille X-faktoren, der farten er den virkelig spisskompetansen hans, sier Eurosport-ekspert Roger Risholt, som ikke er overrasket, men klar på at nigerianeren «har tatt Eliteserien med storm».

Selv føler Akintola seg ønsket godt velkommen i Haugesund. Han forteller om «varme mennesker», men har ikke planer om å bli værende i byen for alltid.

– Ingen drømmer er for store, mener han.

– Hva er dine?

– Jeg drømmer om å spille i England eller Spania. Manchester United eller Real Madrid... Madrid er favoritten, og Cristiano Ronaldo er idolet mitt. Han har vunnet så enormt mye, men jobber fortsatt beinhardt. Han viser at det ikke finnes en grense, svarer Akintola.

– Jeg har sett filmen hans, hvordan han trener, og jeg prøver å se alle kampene hans. Hvis jeg selv er opptatt med trening eller kamp, ser jeg høydepunktene etterpå, legger han til.

22-åringen drømmer også om spill for det nigerianske landslaget, og forteller at det har vært diverse rykter i hjemlandet om at han kanskje nærmer seg.

– Men jeg har ikke hørt noe (fra landslagsledelsen). Om de ringer, er jeg klar! sier han, som skal følge Nigerias VM-kamper (i gruppe med Kroatia, Island og Argentina) fra Norge.

Han er imidlertid klar på at veien til landslaget og en eventuell storklubb, ikke er lett.

– Nøkkelen er hardt arbeid og å ta det steg for steg. For øyeblikket er jeg veldig fornøyd i Haugesund. Alt jeg vil, er å spille, og det får jeg lov til her, sier han.

