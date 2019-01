KREMSCORINGER: Chelsea-spillerne Pedro (til venstre) og Willian scoret hvert sitt mål i 2–1-seieren mot Newcastle lørdag. Foto: EDDIE KEOGH / REUTERS

Brasiliansk bananskudd ble avgjørende - Chelsea sendte Newcastle under streken

FOTBALL 2019-01-12T19:23:32Z

(Chelsea – Newcastle 2–1) En superb avslutning fra Willian (30) var forskjellen på lagene på Stamford Bridge. Nå er Chelsea oppe i ryggen på byrival Tottenham på tabellen.

Publisert: 12.01.19 20:23 Oppdatert: 12.01.19 20:40

Kampens høydepunkt kom etter 57 minutter. Eden Hazard spilte ballen ut til Willian på kanten. Brassen la ballen over på høyrefoten, dro seg ett steg innover i 16-meteren, før han curlet ballen vakkert rundt Newcastle-målvakt Martin Dúbravka til 2–1.

– Det var et pent mål. Jeg fant en luke og satte ballen akkurat der jeg ønsket, sa Willian til BT Sports.

VG Live: Vi fulgte kampen her

Hazard ble dermed den andre spilleren i de fem største ligaene i Europa som har 10 mål og 10 målgivende pasninger, ifølge Opta . Den andre? Barcelonas Lionel Messi (16 mål og 10 assist).

Etter kampen fikk han spørsmål om fremtiden i Chelsea. Brassen har vært koblet til Barcelona den siste tiden, men avfeide snakket om et klubbytte.

– Fremtiden min? Den er her, sa Willian og kastet et blikk bort på Pedro.

– Fremtiden hans? Den er her, svarte Pedro og smilte bredt.

Seieren gjør at Chelsea kun ett poeng bak byrival Tottenham (3.-plass) på tabellen, før de hvite og blå møter Ole Gunnar Solskjær og Manchester United til storkamp på Wembley søndag. Avstanden ned til en annen byrival, Arsenal, økte også til syv poeng etter rødtrøyenes 0–1-tap mot West Ham tidligere lørdag.

Newcastle gikk på sin sjette strake kamp uten seier (i alle turneringer), og befinner seg midt nedrykksstriden på en 18.-plass. Lørdag ble de også passert av Cardiff, som spilte 0–0 mot tabelljumbo Huddersfield i rundens skikkelige bunnkamp.

Pedro-pangstart

Chelsea satte raskt igang med oppgaven på Stamford Bridge, og ballen lå i mål allerede etter åtte minutter.

Chelsea-stopper David Luiz så at Pedro hadde startet løpet mot mål og sendte av gårde en pasning fra egen halvdel som landet på lissen til spanjolen.

Nedtaket fra Pedro var ikke noe dårligere og lobben over en utrusende Dúbravka ble kronen på verket.

– Jeg forsøkte å finne en åpning i mellomrommene, og David pasning var helt perfekt, sa spanjolen til BT Sport.

Knuste Luiz

Etter det tok Chelsea fullstendig over, og de fleste trodde nok at kampen kom til å bli en ren transportetappe for Chelsea-trener Maurizio Sarris mannskap.

Men Newcastle ville det annerledes. Fem minutter før 1.-omgang var ferdigspilt, slo Matt Ritchie en utsøkt corner, som landet hodet til midtstopper Ciaran Clark. Han hadde knust David Luiz i luften og kunne styre hodestøtet i mål ved første stolpe. Der sto ingen Chelsea-spillere og passet på.

Men Newcastle maktet ikke svare på Willians kunstscoring, og dermed ble alle poengene værende i London.

VG oppdaterer saken!