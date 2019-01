ETTERTRAKTET: Tobias Børkeeiet har tiltrukket seg interesse. Her feirer 19-åringen scoring i kvaliken mot Aalesund sist måned sammen med Ola Brynhildsen (til venstre) og Vadim Demidov. Foto: NTB scanpix

Kilder til VG: Brøndby med 10-millionersbud på Stabæk-juvel

Den danske storklubben Brøndby jobber for å sikre seg Tobias Børkeeiet (19), får VG opplyst fra flere uavhengige kilder.

Den sentrale midtbanespilleren overbeviste i fjor stort på Norges øverste nivå. Året i Eliteserien kan nå vise seg å bli Børkeeiets første og siste.

De 14 siste dagene har Brøndby lagt inn flere bud på 19-åringen, ifølge VGs kilder. Det siste skal ha vært på over 10 millioner norske kroner, og blitt avslått av Stabæk.

VG får samtidig opplyst at det fortsatt er dialog mellom partene. Så sent som sist uke skal det ha vært et møte mellom representanter fra Brøndby og Stabæk i Danmark.

– Det er riktig at det er interesse for ham. Det er det, forteller sportslig leder i Stabæk Inge André Olsen til VG.

– Vil du bekrefte at det er fra Brøndby?

– Det ønsker jeg ikke å uttale meg om. Jeg syns det blir feil å si hvilke klubber som tar kontakt.

Se Børkeeiet bli matchvinner i den første av to kvalikkamper mot Aalesund i desember her:

Lovende unggutt

Brøndbys interesse skyldes Børkeeiets prestasjoner både for både Stabæk og norske ungdomslandslag. Han var i fjor sentral da Norge kvalifiserte seg til U20-VM, som skal spilles i månedsskiftet mai/juni.

Børkeeiet har Mike Kjølø og Morten Wivestad som agenter. Sistnevnte er ordknapp når VG får tak i ham.

– Jeg har ingen kommentar, sier Wivestad til VG.

I løpet av sine 27 eliteseriekamper for Stabæk viste Børkeeiet stor klokskap med ballen i beina, til tross for sin unge alder. I tillegg har Børkeeiet en strøken pasningsfot, et herlig blikk for spillet og bra løpskapasitet.

Under kontrakt

Børkeeiets kontrakt løper ut 31. desember 2020. Sportslig leder Olsen betegner 19-åringen som en viktig spiller for klubben.

– Vi har ikke hastverk med å selge Tobias. Han er en viktig spiller for oss. Sånn sett vil det alltid være en vurdering på det økonomiske, hva som er best for klubben og hva spilleren vil hvis vi kommer nært nok økonomisk med en annen klubb. Foreløpig er det ikke en spiller vi vil selge. Vi vil beholde ham, sier Olsen til VG.

PS: Brøndby vant Superligaens grunnserie sist sesong og kom på 2. plass i Superligaens mestergruppe.