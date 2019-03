Aubameyang-show da Arsenal snudde til avansement

(Arsenal - Rennes 3–0, 4–3 sammenlagt) Han var involvert i alt foran mål og feiret med en «Black Panther»-maske. Det var et realt Pierre-Emerick Aubameyang-show - i dobbel forstand.

For med to scoringer og én målgivende, hadde Aubameyang en finger med i alt av det som skjedde foran mål - på godt og vondt.

På godt:

Han styrte inn Aaron Ramseys presise pasning etter fem minutter, og ga Arsenal en drømmestart.

Fra en posisjon som virket å være offside, slo han et perfekt innlegg til Ainsley Maitland-Niles, som snudde kampen for Arsenal før kvarteret var spilt.

I andre omgang styrte han inn Sead Kolasinac’ perfekte innlegg og feiret med en «Black Panther»-maske. Han har tidligere feiret med både Spiderman- og Batman-maske i Dortmund.

På vondt:

Etter maske-scoringen, hadde han to enorme sjanser til å virkelig punktere kampen, med to sjanser helt alene med keeper. Men det var som om masken hadde vaksinert ham mot å score et tredje. Enten bommet han på ballen, eller så styrte han den nonchalant utenfor.

Hadde Rennes scoret, kunne han blitt den store synderen. Men Arsenal klarte å kontrollere det inn.

Kontroversiell seier

Arsenal kom tilbake fra 3–1-tapet i Frankrike forrige torsdag, og er videre til kvartfinale i Europa League. Men de skal ikke beskyldes for å ha hatt marginene mot seg.

For allerede før kampen var det mange som reagerte på at Alexandre Lacazette fikk sin tre kamper lange suspensjon redusert til to, som ga ham muligheten til å starte torsdagens skjebnekamp mot Rennes. Og da han - med gult kort - kom for sent inn ved flere anledninger, kokte det over for Rennes-spillerne.

Det hjalp heller ikke at mye tydet på at Pierre-Emerick Aubameyang så ut til å være offsideplassert før han slo innlegget som ga Arsenal deres andre mål.

Tross et stolpetreff fra M’Baye Niang tidlig i andre omgang, klarte ikke Rennes å besvare Arsenals tidlige kanonade. Og da Aubameyang igjen var frempå og styrte inn Sead Kolasinac’ perfekte innlegg, var det lekestue og balltrilling inn til avansement.

Perfekt hat trick

Chelsea fikk en komfortabel reise til kvartfinalen, da de slo Dynamo Kiev hele 5–0 i Ukraina og vant 8–0 sammenlagt. Olivier Giroud ble kampens store spiller, med et såkalt perfekt hat trick - ett med høyre ben, ett med venstre og ett med hodet.

I Salzburg var Red Bull avhengige av en skikkelig opphenting mot Napoli, men Fredrik Gulbrandsens scoring var ikke nok. Østerrikerne vant 3–1 og tapte dermed 3–4 sammenlagt. Krasnodar ble slått ut av Valencia med 3–2 sammenlagt til spanjolene.

Senere vant Villarreal 2–1 i Spania og 5–2 sammenlagt over Zenit St. Petersburg, mens Eintrach Frankfurt sjokkerte Inter på Giuseppe Meazza og avanserte med sin 1–0-seier.

PS! Benfica - Dinamo Zagreb og Slavia Praha - Sevilla gikk begge til ekstraomganger. VG oppdaterer saken når de er ferdige.