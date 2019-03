Råsterke Liverpool ydmyket Bayern München: – En perfekt kveld

(Bayern München-Liverpool 1–3, 1–3 sammenlagt) Sadio Mané (26) og Liverpool sørget for at tilskuerplassene på Allianz Arena ble tomme før kampen var over.

KAMPFAKTA: Mesterligaen fotball menn onsdag, åttedelsfinaler 2. kamp: Bayern München (Tyskland) – Liverpool (England) 1-3 (1-1), sammenlagt 1-3 Mål: 0-1 Sadio Mané (26), 1-1 Joel Matip (selvmål 39), 1-2 Virgil van Dijk (69), 1-3 Mané (84). 70.000 tilskuere. Barcelona (Spania) – Lyon (Frankrike) 5-1 (2-0), sammenlagt 5-1 Mål: 1-0 Lionel Messi (str. 18), 2-0 Philippe Coutinho (31), 2-1 Lucas Tousart (58), 3-1 Messi (78), 4-1 Gerard Piqué (81), 5-1 Ousmane Dembélé (86). 92.346 tilskuere Vis mer vg-expand-down

– En perfekt kveld, sier Jürgen Klopp, Liverpool-trener, i et intervju vist på Viasat.

Det eneste han mislikte var kaptein Jordan Hendersons ankelskade i åpningsminuttene.

– Jeg elsket hvor modige vi var etter pause. Jeg er veldig stolt av guttene. Et stort steg på bortebane, mener Klopp.

Jager to titler

Liverpool har nå mulighet til å vinne seriegullet og Champions League .

Om ikke Virgil van Dijks 2–1-scoring i 69. minutt var nok til å fjerne spenningen, var definitivt Manés andre mål i kampen det.

– Det er en stor kveld. Det var veldig viktig og det føltes utrolig å score, sier van Dijk i intervju med BT Sport.

Det var hans første mål i Champions League.

– For å være ærlig, han burde scoret oftere med høyden hans, sier lagkamerat James Milner og sikter til van Dijks 193 centimeter, ifølge BT Sport.

Etter en magisk pasning fra Mohamed Salah nikket Mané, som lurte seg inn bak Mats Hummels, inn 3–1 seks minutter før slutt.

Mens Liverpools nummer ti feiret sitt tiende mål på de siste ti kampene, forlot triste fans Allianz Arena.

Hummels ble også straffet hardt på Van Dijks mål. Liverpools stopperkjempe fikk Javi Martinez og Hummels til å se ut som smågutter, og stanget inn James Milners corner.

Keepertabbe

Som i semifinale-tapet for Real Madrid i fjor, fikk Bayern München lide for svakt keeperspill.

Selv om Mané og Rafinha var i en duell ved 16-meteren, bestemte målvakten Manuel Neuer seg for å rykke ut i 26. minutt.

Den tyske veteranen ble latterliggjort av senegaleseren, som vendte Neuer fullstendig ut av spill og løftet ballen vakkert i mål til 1–0 for Liverpool.

– Jeg vet ikke hvordan han klarte det. Wow. Jeg vil se på målet tusen ganger, jubler Klopp til BT Sport.

PÅ BÆRTUR: Manuel Neuer angrer nok på at han gikk ut her. Sadio Mané sender Liverpool foran. Foto: Adam Davy / EMPICS Sport

Fem minutter før pause kom Bayerns 1–1-utligning. Serge Gnabry snek seg bak oppasseren Andy Robertson og slo ballen inn i femmeteren. Han traff ikke Robert Lewandowski, men Joel Matip klarte ikke å unngå og sette ballen i eget mål.

Tysk fiasko

Etter pause fikk Liverpool, som kom til Tyskland med tre bortetap i Europa denne sesongen, Bundesliga-lederen til å se trege og veike ut.

– Det var ikke vår kamp, sukket Lewandowski til Viasat.

For første gang siden 2011, da Inter vant på bortemål og siden tok trofeet, er Bayern München ute i 16-delsfinalen. Siden den gang har Bayern vunnet turneringen en gang, tapt en finale, vært i fire semifinaler og en kvartfinale.

Den tyske krisen etter tidenes svakeste VM sist sommer fortsetter. Dette er første gang siden 2006 at ingen tyske lag er blant de åtte beste lagene i Europa.

England har fire av de åtte gjenstående lagene for første gang 2009: Tottenham, Man. United, Man. City, Liverpool, Barcelona, Porto, Juventus og Ajax. Kvartfinalene trekkes fredag klokken 12.00.

