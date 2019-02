KREATIV: Kan Denis Suárez innfri i Arsenal? Her i Barcelona-drakten i en kamp i høst. Foto: Albert Gea / REUTERS

Dette er Arsenals nye stjerne

FOTBALL 2019-02-03T07:41:48Z

18 år gamle Denis Suárez ble i 2012 kåret til årets unge spiller i Manchester City. Lørdag kan han være tilbake på Etihad - som Barcelona-utlånt Arsenal-spiller.

Publisert: 03.02.19 08:41

Det er ingen tilfeldighet at Unai Emery har hentet nettopp 25-åringen fra Galicia i det nordvestre hjørnet av Spania.

For i sesongen 2014–15 var de to i kompaniskap i Sevilla der Suárez var på lån fra Barcelona og Emery ledet klubben til Europa League-trofeet.

Kanskje kan Denis Suárez bidra med den kreativiteten som har manglet i Arsenal-mannskapet til nå.

Tidligere City-spiller

Optas statistikk viser at Arsenal har kommet sjeldnere til den siste tredjedelen av banen denne sesongen, og det har også gitt seg utslag i det laveste antall skudd (i snitt pr. kamp) siden Opta begynte å telle det i 2003–04.

Arsenal kjemper, som de andre storklubbene, for topp 4-plassering og Champions League, men både Chelsea (på lik poengsum) og Ole Gunnar Solskjærs fremadstormende Manchester United truer.

Nettopp Chelsea og Manchester United, samt Barcelona, ønsket seg 17 år gamle Denis Suárez, men han valgte altså Manchester City . Der var han i to sesonger, uten å spille ligafotball, og ble sommeren 2013 hentet til Barcelona. Der spilte han på B-laget for å utvikle seg videre, så ble han altså utlånt til Sevilla, før det i 2015 ble overgang Villarreal - men med gjenkjøpsklausul.

Den benyttet Barcelona seg av bare et snaut år senere. Siden sesongstart 2016–17 har Suárez spilt i alt 71 kamper for Barca - 46 av dem i ligaen. Men høsten 2018 ble han brukt minimalt, og nå er det altså klart for lån til Arsenal ut sesongen.

Opsjon på kjøp

Spørsmålet er altså om Denis Suárez er den kreative drivkraften som Arsenal så sårt trenger. Arsenal triller mye ball, men det er blir ikke så mye mer ut av det. Mot Cardiff for eksempel registrerte Opta at de hadde bare 41 pasninger inn på den siste tredjedelen. Til sammenligning har de hatt 63 slike pasninger i snitt de siste fire sesongene.

I 2017–18 viste Suárez hva som bor i ham. Han skapte 2,2 sjanser pr. spilte 90 minutter i La Liga. Bare Lionel Messi og Ousmane Dembele hadde bedre tall i Barcelona.

I sesongen før scoret han blant annet dette langskuddet:

Emery liker at Denis Suárez kan spille i ulike offensive posisjoner. Etter som Emery og Mesut Özil tydeligvis sliter med å finne tonen, kan det være at han får prøve seg i tyskerens posisjon.

Det er imidlertid ikke alle som synes dette var en god idé. Tidligere Gunners-angriper Charlie Nicholas, nå Sky-ekspert, mener at Arsenal heller burde ha satset på en defensiv forsterkning.

– Jeg er forvirret, for vi vet alle at Arsenal trenger forsvarere. Arsenal finner ikke den rette balansen på denne måten, mener Nicholas.

Ifølge Daily Mirror ligger det en opsjon i lånet som sier at Arsenal kan kjøpe spanjolen for snaut 200 mill. kroner til sommeren - om de skulle ønske det.

