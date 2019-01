SAVNET: Sevillas franske stjernespiss Wissam Ben Yedder (28) ønsket å hedre sin tidligere motspiller Emiliano Sala (28), som satt om bord i et fly som styrtet over den engelske kanal mandag. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Sevilla-målscorer hedret Sala

(Sevilla-Barcelona 2–0) Sevillas franske spiller Ben Yedder (28) trakk opp spillerdrakten for bokstavelig talt å hedre forulykkede Emiliano Sala (28) etter å ha scoret hjemmelagets andre mål i cupkampen mot Barcelona.

«Til min bror. Vis styrke. E. Sala» var ordlyden i teksten på Yedders t-skjorte under spilledrakten.

Slik hyllet og æret Ben Yedder argentineren Emiliano Sala, som var om bord i et småfly som styrtet over Den engelske kanal på vei fra Nantes til Cardiff mandag. Sala hadde undertegnet en kontrakt med Premier League -klubben Cardiff lørdag.

To dager senere tok han farvel med sine lagkamerater i franske Nantes for å dra til Wales, der han skulle møte sine nye lagkamerater i klubben som Ole Gunnar Solskjær var trener for i en kort periode.

Ben Yedder ga også uttrykk for sine følelser og tanker på Twitter: «I mitt hjerte og mine bønner.»

Sala nådde aldri frem. Flyet han var passasjer i forsvant fra radaren da det var i ferd med å forlate fransk luftrom. Etter kort tid ble søket etter det savnede flyet avsluttet. Et opptak fra en samtale Sala hadde fra flyet, fortalte med grusom tydelighet hva som hadde skjedd.

Lydklippet er hjerteskjærende.

Sala, som Cardiff løste fra Nantes for overgangssummen 165 millioner, innleder det med å si at gleder seg til å komme i gang med treningen i sin nye klubb. Deretter forteller han at flyet er i ferd med å gå i oppløsning ; hvis det er noen som er på vei til å møte ham når han lander er det ikke sikkert de kommer til å se ham.

Sevilla-spissen Ben Yedder spilte aldri sammen med Emiliano Sala. Men de to møttes i forbindelse med flere oppgjør i den franske toppserien Ligue 1, der Yedder spilte for Toulouse fra 2010 til 2016.

Ifølge FourFourTwo vil politiet i Guernsey meddele om søket etter Emiliano Sala og piloten David Ibbotson gjenopptas.

