TILTALT: Nicki Bille, her i aksjon for Rosenborg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nicki Bille tiltalt i saker om våpen og vold

Den tidligere fotballstjernen Nicki Bille (31) må i retten. Han er tiltalt i to saker som handler om å ha truet med våpen, knyttneveslag mot en dørvakt - og besittelse av kokain.

Publisert: 08.02.19 19:51







Det er den danske avisen B.T. som avslører dette. De skriver at han kan komme til å få en lengre straff.

Advokat Mette Grith Stage sier til avisen at hvis han blir funnet skyldig i alle tiltalepunkter, kan straffen bli helt opp mot seks måneders fengsel.

Den første saken stammer fra 22. oktober 2018 da han ifølge tiltalen skal ha truet en person med et «luft- og fjærvåpen» med hensikt å skape alvorlig frykt for en persons liv og helse, skriver BT.

I tiltalen heter det at han bar våpenet i bukselinningen, og han tiltales derfor for å ha båret det på uforsvarlig vis. Den samme saken handler om at han har vært i besittelse av omtrent et kvart gram kokain.

Den andre saken skjedde rett før jul. Her skal Nicki Bille ha tildelt dørvakten knyttneveslag utenfor nattklubben Level i København. Dørvakten skal ha fått skader i øyet.

Nicki Bille spilte for Rosenborg fra 2013 til 2014 og har deretter vært i Frankrike, Polen, Hellas - og til slutt hjemme i Danmark.

Det var en stor mediesak i Danmark da han ble pågrepet på Strøget i København den 22. oktober i fjor. Avisene skrev den gang at han skulle ha truet en mann med luftpistol. Dette blir altså bekreftet gjennom tiltalen.

Den gang hadde spilleren kontrakt med Lyngby, som øyeblikkelig opphevet avtalen med Nicki Bille.

– Vi kan konstatere at Nicki Bille har forbrutt seg mot klubbens verdier, etikk og moral i en så stor grad at det er uforenelig med å representere Lyngby Boldklub, skrev klubben på sin hjemmeside.

I romjulen ble det kjent at tre personer var siktet for drapsforsøk på Nicki Bille i hans hjem på Sydhavnen i København. Ifølge Ekstra Bladet ble han skutt i underarmen med en hagle. Avisen skrev at han måtte få fjernet 40 hagl fra armen.

Nicki Bille har vært involvert i en rekke episoder i sin karriere. I Rosenborg-tiden fikk han 10 000 kroner i bot for ordensforstyrrelser. I 2015 ble han idømt en betinget fengselsdom på 60 dager i Danmark. Årsaken var fordi han hadde hindret politiets arbeid og utøvet vold mot en tjenestemann. Og i fjor ble han dømt til én måneds ubetinget fengsel for vold mot to danske kvinner på en bar i Monaco.