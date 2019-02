Higuain-dobbel og Hazard-show for Chelsea

FOTBALL 2019-02-02T16:49:45Z

(Chelsea - Huddersfield 5–0) Gonzalo Higuain (31) skal løse Chelseas spissproblem. Mot Huddersfield viste argentineren hva som bor i han.

Publisert: 02.02.19 17:49 Oppdatert: 02.02.19 18:17

I 1. omgang banket Higuain ballen i mål fra kort og skrått hold.

– Bra bevegelse og en fantastisk avslutning. Det er godt for en spiss å få et mål tidlig etter en overgang, slo den gamle spissen Trevor Morley fast i TV2s studio.

Etter hvilen satte han inn 4–0 med et skudd fra distanse.

Higuain spilte under Maurizio Sarris ledelse også i Napoli, og inkludert de to kampene i Chelsea, har spissen nå scoret 38 mål på 37 kamper under manageren.

Han er nå hentet inn på lån fra Juventus for å løse Chelseas spissproblem. Et Chelsea-lag som har vist svak form den siste tiden, med to strake tap, senest 0–4 mot Bournemouth i midtuken, hvor Higuain fikk sin Premier League -debut.

Lørdag utgjorde han en giftig duo med Eden Hazard, som i høst utgjorde et angrep alene for de blå:

Hazard-show

I januar leverte ikke Hazard et eneste ligamål, i februars første kamp var også Chelseas beste spiller tilbake på jobb mot tabelljumboen.

Rett før pause ble Cesar Azpilicueta dyttet i ryggen, innenfor 16-meteren mente dommer, utenfor mente Huddersfield, men det var førstnevnte som bestemte. Reprisen viste at dytten var utenfor. Da fikk Eden Hazard en enkel oppgave fra straffemerket med å doble ledelsen.

Etter hvilen satte han inn 3–0 etter å ha passert keeper på lekkert vis.

Chelsea setter press på Arsenal og Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i kampen om 4. plassen, før de begge spiller søndag.

Øvrige resultater:

Brighton - Watford 0-0

Burnley - Southampton 1–1

Crystal Palace - Fulham 2–0

Everton Wolves 1–3