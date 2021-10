Dette betyr et kommersielt samarbeid.

SJEFEN: Mikel Arteta (t.h.) og Martin Ødegaard i prat under kampen mot Crystal Palace.

Arteta bekymret over netthetsen: − Det blir verre om vi ikke gjør noe

Arsenal-sjef Mikel Arteta (39) er bekymret for at hets på nettet kan skremme bort talentfulle trenere.

Publisert: Nå nettopp

Her er fredagens oddstips!

Han uttaler seg om saken i etterkant av at Steve Bruce denne uken fikk fyken som Newcastle-manager. Bruce har blitt utsatt for hets på internett over lang tid. Som sjef for Bukayo Saka opplevde han også hvordan en 19-åring ble hetset og hatet på nettet etter straffemissen i EM.

60-årige Bruce innrømmer at han vurderer å gi seg som manager, og ifølge Sky fortalt at han er blitt kalt blant annet et «ubrukelig, fet, sløsing med plass, et taktisk ubrukelig kålhode».

les også Lacazette reddet Arsenal: Scoret fire minutter på overtid

– Når en mann med så stor erfaring sliter, er det ikke lett, sier Arteta.

– Jeg har mange trenervenner som tar kursene, men som tviler på om de vil ta jobb som hovedtrener, eller om det er bedre å være assistent eller noe annet, svarer Arteta.

– Det er også folk som allerede har vært managere, erfarne managere som tenker at de ikke vil gjøre det igjen.

– For meg kan ikke dette være noe hinder – at du er redd for behandlingen du kommer til å få. Jeg tror også gleden ved en slik jobb er så stor at den ikke skal stoppe deg.

les også To forelegg etter hets mot Lan Marie Berg

Ole Gunnar Solskjær er blant dem som tidligere har målbåret at noe må gjøres med netthetsen. Arteta uttaler seg på samme måte som Manchester United-kollegaen.

– Det er viktig at vi tar vare på miljøet og setter ting på plass. Hvis ikke, tror jeg ikke det blir bedre. Jeg tror det vil bli verre hvis vi ikke gjør noe med det, sier Arsenal-sjefen.

– Det må ikke bli slik at vi mister masse folk med stor talent, gode evner. Dette (netthetsen) kan ikke være filteret for om noen skal være der eller ikke.

les også Barnefotballtrener ble arrestert for rasistisk Rashford-melding

VG-tips: Arsenal – Aston Villa

*London mot Birmingham og et møte mellom tabellnaboer. Arsenal er ett poeng foran etter mandagens herlige hjemmekamp mot Crystal Palace (2-2).

* Det var en kamp som bølget frem og tilbake, men der vi mener Palace var best i store deler av oppgjøret. Nå er selvsagt hjemmelagets 3-2-0 ligaform klart godkjent. Bedre enn Aston Villas 2-0-3. Men Arsenal-boss Mikel Arteta må kanskje spørre seg hvorfor den godfølelsen som var rundt laget etter 3-1-seieren over Tottenham nå er på vikende front.

* Aston Villa slo Everton 3–0 og Man. Utd. med 1–0 før det ble 1-2-tap for Tottenham. Og sist rotet de bort en 2-0-føring til 2–3 hjemme mot Wolves. Slikt svir, og vi regner med en eller annen form for reaksjon fredag kveld.

* Spillforslag: Begge lag scorer til 1,70 i singleodds. Spillestopp er kl. 20.59 og TV2 Sport Premium sender kampen.