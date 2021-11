FEIL: Dommer Svein Oddvar Moen innrømmet etter Vålerenga-kampen at hjemmelaget skulle vært tilkjent en scoring i den første omgangen mot Brann. Og det var bare en av flere kontroverser i søndagens runde.

Ekspertene raste og dommeren innrømmet feil: − VAR hadde rettet opp

VALLE (VG) Dommerne får gjennomgå og flere bruker helgens eliteseriekontroverser som argumenter for hvorfor norsk fotball trenger VAR.

Klubbene i Eliteserien, foruten Lillestrøm, har gitt tommelen opp til VAR, som trolig innføres i Norge i 2023. En rekke supportere har imidlertid ytret sin misnøye mot videodømming, og VAR-debatten stopper ikke med det første.

I søndagens eliteserierunde dukket det opp nye dommeravgjørelser som har blitt heftig debattert. Først da Moldes Ola Brynhildsen ble feilaktig avblåst for offside og snytt for en tidlig scoring mot Strømsgodset.

– Skandaløs offsideannullering av Moldes scoring, assistent dommer med tempoproblemer og elendig avgjørelse. Flaut, lød det nådeløst fra HamKam-trener og fotballekspert Kjetil Rekdal på Twitter.

Avgjørelsen ble av noen brukt som et nytt argument for hvorfor VAR blir en god ting i norsk fotball.

– Man skal ikke trenge VAR for det der. Det er fryktelig, sier LSK-keeper Mads Hedenstad Christiansen i studio hos Discovery.

– Det er så sykt. Det er en sjanseløs avgjørelse. Hvordan evner han å gjøre dette, supplerte Joacim Jonsson.

– Ville blitt mål med VAR

Senere på kvelden, i kampen mellom Vålerenga og Brann, ville mållinjeteknologi hjulpet hjemmelaget i ledelsen etter 12 minutter. Men dommer Svein Oddvar Moen og hans assistenter fikk ikke med seg at ballen var over linjen før keeper Lennart Grill fikk slått den bort.

Etter kampen var både matchvinner Vidar Örn Kjartansson og dommer Moen klar på at det hadde blitt dømt mål med VAR.

– Det ville vært mål med VAR, og blir det brukt riktig, så mener jeg det er bra. Hvis ikke er det 20 minutter med bortkastet tid, sier Kjartansson til VG.

– Vi må henge med

Dommersjef Terje Hauge er mandag tydelig på hans standpunkt i VAR-debatten:

– Tankene jeg gjør meg etter kampene i går, er at de situasjonene ville vært håndtert annerledes med VAR. Og det er viktig å huske på at VAR kun skal gripe inn på åpenbare situasjoner. VAR skal ikke overta fotballdømmingen, sier Hauge til VG.

– Mange motstandere av VAR refererer til Premier League. Men det var måten VAR ble brukt på i Premier League i fjor. Premier League har en bedre protokoll for bruken av VAR i år. Det fungerer bedre. Det så vi også under EM i sommer, at det fungerte veldig bra.

– Vi er kommet til 2021. Med den teknologien vi har tilgjengelig på kamper, bør vi ta et skritt videre og få VAR på plass. Vi ser at det allerede er innført, eller planlagt innført, i 25 ligaer i Europa. Vi er nødt til å henge med. Det er mye som står på spill, sier Hauge.

– Hva sier du til dem som mener at mållinjeteknologi vil være nok?

– Da er svaret mitt at med mållinjeteknologi fanger vi opp én av 20 situasjoner. Med VAR fanger vi opp 19 av 20 situasjoner. Vi hadde fanget opp den ene situasjonen på Intility hvor ballen var over streken, men ikke målet på Marienlyst som ble feilaktig annullert for offside.

«Snytt for mål og straffe»

VAR-tilhenger og fotballekspert hos TV 2, Jesper Mathisen, nølte ikke med å kaste seg inn i debatten.

«Dømming uten VAR fungerer strålende også denne runden ser jeg. Den ballen på Intility var jo ikke sååååååå langt inne», skriver han sarkastisk på Twitter.

Senere i kampen mente mange at Vidar Örn Kjartansson og hjemmelaget ble snytt for straffe. Fredrik Pallesen Knudsen tok livtak på islendingen, som ropte etter dommeren.

Moen delte ikke Kjartanssons oppfatning. Igjen meldte Rekdal seg på:

«Vålerenga, snytt for mål og straffespark, mulig VAR hadde rettet opp feilene ...», skriver han.