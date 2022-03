I FOKUS: Ståle Solbakken hadde grunn til å smile etter seieren mot Slovakia – og tok seg også tid til en prat med Jan Åge Fjørtoft dagen derpå. Her tar Fjørtoft en «selfie».

Solbakken hinter om «Zlatan-grep»: − Veldig gode til å beskytte feltet

ULLEVAAL STADION (VG) I sin 13. kamp som landslagssjef brukte Ståle Solbakken (54) sitt sjette stopperpar. Det gir muligheter når Norge skal møte flere verdensstjerner i juni.

Tirsdagens privatlandskamp mot Armenia blir siste test før Nations League-kampene mot Serbia, Sverige og Slovenia.

– Hvis Stefan (Strandberg) er frisk og rask og på nivået han var på i høst, er det vanskelig å komme utenom ham. Ved siden av ham er det mange muligheter, sier Ståle Solbakken.

Landslagssjefen var i godt humør i det skinnende vårværet, dagen etter at Norges 2–0-seier mot Slovakia.

Info Slik spilles Nations League 2. juni: Serbia-Norge 5. juni: Sverige-Norge 9. juni: Norge-Slovenia 12. juni: Norge-Sverige 24. september: Slovenia-Norge 27. september: Norge-Serbia Vis mer

De to største stjernene scoret hvert sitt mål, mens det nye stopperparet med Andreas Hanche-Olsen og landslagsdebutanten Leo Skiri Østigård stoppet det meste.

– Å holde nullen er min og vår jobb, og vi hadde fin kontroll, sa Østigård.

Genoa-spilleren ble den sjette midtstopperen som fikk sjansen under Solbakken – og ifølge VGs oversikt var det også den sjette stopperkonstellasjonen.

– Vi har mange forskjellige muligheter med Hanche, Leo, Ajer, Gregersen og kanskje kommer én eller to bak der også. Vi kikker hele tiden på hvem vi skal møte og hvilken form de er i, sier Solbakken.

Info Solbakkens stoppere Gibraltar: Strandberg og Lode

Tyrkia: Ajer og Gregersen

Montenegro: Ajer og Gregersen

Luxembourg: Strandberg og Ajer

Hellas: Strandberg og Ajer

Nederland: Strandberg og Hanche-Olsen

Latvia: Strandberg og Ajer

Gibraltar: Hanche-Olsen og Ajer

Tyrkia: Strandberg og Hanche-Olsen

Montenegro: Strandberg og Hanche-Olsen

Latvia: Strandberg og Lode

Nederland: Strandberg og Hanche-Olsen

Slovakia: Østigård og Hanche-Olsen Flest kamper: Strandberg (ni kamper)

Ajer og Hanche-Olsen (seks kamper)

Gregersen og Lode (to kamper)

Østigård (én kamp) Vis mer

COMEBACK: Zlatan Ibrahimovic er tilbake på det svenske landslaget og spiller trolig i tirsdagens VM-kvalifiseringskamp mot Polen.

Mens Serbia har spisser som Aleksandar Mitrovic og Dusan Vlahovic, har Sverige fått tilbake Zlatan Ibrahimovic i et mulig tospann med Alexander Isak – alle veldig høyreiste spisser.

Det kan påvirke valget når Solbakken skal velge stopperparet i de neste tellende kampene.

– De som spilte mot Slovakia er veldig gode til å beskytte feltet. Det er Stefan også: De er kompromissløse, også i hodespillet, sier Solbakken – og fortsetter:

– For meg handler det om forståelsen av lagspillet som midtstopper. Når vi spiller så ekstremt sone som vi gjør er det en vanskelig måte å spille på. Du skal tenke, forholde deg til medspillere og hvor ball er og ikke tenke så mye på motspillere. Det er mange som har en helt annen klubbhverdag. Det er de som må klare å finne ut av det kjapt, vise det enten på trening eller kamper i går som har et fortrinn, forklarer han.

Kristoffer Vassbakk Ajer spiller fast for Brentford i Premier League, men har slitt med å spille seg til en fast plass i Solbakkens lag.

-- Når det gjelder Kristoffer er det det samme som jeg sa om midtstopper-konkurransen. Kampbilde, hvem passer best i vår måte å spille kollektivt forsvarsspill på. Fortsetter han å spille høyreback i Brentford kan det være en mulighet for at han kan konkurrere om en plass til, sier han.

Den serbiske spissen Dusan Vlahovic er blant verdens aller beste: