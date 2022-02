CHELSEA-EIER: Roman Abramovitsj.

Abramovitsj gir fra seg kontrollen over Chelsea

Russeren Roman Abramovitsj velger å gi fra seg kontrollen over fotballklubben Chelsea.

Han bekrefter dette selv i en uttalelse.

– Gjennom mitt nesten 20-årige eierskap hos Chsela, har jeg alltid sett på min rolle som en slags leder av klubben. Jobben har alltid vært å sørge for at vi er så suksessfulle som vi kan være i dag, samtidig som vi bygger for fremtiden, men også at vi utgjør en positiv rolle i vårt samfunn, skriver Abramovitsj.

– Jeg har alltid tatt avgjørelser til klubbens beste. Jeg ønsker å være lojal til disse verdiene. Derfor overlater jeg i dag forvaltningen av Chelsea FC til mine tillitsmenn i Chelsea Foundation. Jeg mener akkurat nå at de er i best posisjon til å følge opp interessene til klubben, spillerne, støtteapparat og supportere, fortsetter Roman Abramovitsj.

I kjølvannet av den russiske invasjonen i Ukraina, har det de siste dagene vært mye debatt i Storbritannia om Abramovitsj’ rolle i Chelsea. Mangemilliardæren er kjent for å ha et godt forhold til president Vladimir Putin.

Labour-politikeren Chris Bryant sa i parlamentet sist uke at regjeringen bør frata Roman Abramovitsj sitt eierskap i Storbritannia.

Den russiske oligarken kjøpte klubben for rundt 190 millioner dollar i 2003, og har vært med på å bygge opp klubben til et imperium, som ifølge Forbes har en verdi på 3,2 milliarder dollar.

Men klubben skylder sin milliardær-eier svimlende 2 milliarder dollar som han kan kreve tilbake når som helst.

– Hvis han ønsker å få sin del tilbake, kan han be om å få tilbake lånet sitt fra Chelsea, sier foreleser i fotballfinans ved University of Liverpool, Kieran Maguire, til Forbes og fortsetter:

– Det betyr at Chelsea går konkurs, og Putin kan bare si til Storbritannia «Vel, dere startet det».

Roman Abramovitsj overtok som eier i 2003, pumpet inn penger og gjorde Chelsea til en stormakt i fotballen. I 2012 og 2021 vant de Europas mest prestisjefylte klubbturnering, Champions League. De er også regjerende klubb-verdensmestere.