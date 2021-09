OPP PÅ HESTEN IGJEN? Den tidligere tyske landslagssjefen Joachim Löw blir pekt på som en mulig etterfølger etter at Şenol Günes (t.v.) fikk sparken som Tyrkias landslagstrener.

Lanserer tre kandidater til Tyrkia-jobben

Joachim Löw, Fatih Terim og Okan Buruk. Der har du tre alternativer til jobben som landslagstrener for Tyrkia etter at Şenol Günes (69) fikk sparken.

Av Jostein Magnussen

Det er avisen Hürriyet som lanserer de tre kandidatene. 61-årige Löw, som ga seg som landslagstrener for Tyskland etter sommerens EM, pekes på som mest aktuell.

Fatih Terim (68) har i dag ansvaret for Galatasaray og har tidligere trent landslaget i tre perioder.

Okan Buruk (47) var ferdig i jobben som trener for Basaksehir tidligere i år etter en rekke dårlige resultater. Han har spilt 56 landskamper for Tyrkia.

Når Norge skal møte Tyrkia i VM-kvalifisering 8. oktober, så er det ikke 69-årige Günes som leder tyrkerne på Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadion.

Kjemper med Norge

Det tyrkiske forbundet og Günes er enige om å avslutte samarbeidet, skriver fotballforbundet selv på sin nettside, samtidig som man ønsker 69-åringen lykke til.

Lykkeønskninger kan den nye landslagstreneren også trenge. For Tyrkia reiste hjem fra EM i sommer etter tre strake tap. Det stygge 1–6-tapet for Nederland i VM-kvaliken nylig førte til at kritikken mot Günes bare økte i styrke og til slutt felte ham.

Tyrkia er to poeng bak Norge i gruppe G. Bare Gibraltar (25) har sluppet inn flere baklengsmål enn Tyrkia (13). Vinneren av gruppen går direkte til VM, toeren får muligheten i et omspill.

Akkurat nå er det dén plassen Norge og Tyrkia kjemper om.