Selvkritiske etter femmålsfesten: − Det er en tung bør å bære på suksess

(Bodø/Glimt – Jerv 5–0) Bodø/Glimt avanserer til en tredjeplass på tabellen etter 5–0 mot Jerv. Det var imidlertid ikke alle som var helt fornøyde etter storseieren.

– Det er alltid opp til enkeltspilleren hvordan vi som lag skal spille. Når enkeltspilleren ikke har lyst til å gjøre som vi blir enige om, funker ikke spillet heller. Men det er greit, det er kanskje lov å prøve litt, sier Glimt-kaptein Ulrik Saltnes til Discovery+.

Nordlendingene høvlet over Jerv hjemme på Aspmyra, men hverken Saltnes eller Glimt-trener Kjetil Knutsen var helt fornøyde. Etter fem mål på 48 minutter, roet det seg nemlig betraktelig ned. Det var ikke fordi Glimt var tilfredse, men snarere fordi visse spillere ikke gjorde som de ble bedt om.

– Det er en tung bør for mange å bære på suksess. Da er det vanskelig å holde bena på bakken, men det er en god øvelse, sier Saltnes senere i intervjuet med rettighetsinnehaveren.

Etter dagens hat-trick står Eliteseriens suverene toppscorer Amahl Pellegrino med 13 mål på 13 kamper. I to av kampene har han kommet inn fra benken.

Eliteserietoppscorer Amahl Pellegrino noterte seg for et hat-trick i kampen. Victor Boniface og nevnte Saltnes scoret de to andre målene i kampen. Kjetil Knutsen sier etter kampen at det er et steg i riktig retning, men at det ikke er noen grunn til å ta av.

Han stiller seg bak Saltnes’ vurdering om at «enkeltspillere heller gjorde som de ville enn å følge planen», men Glimt-treneren ønsket ikke å nevne dem ved navn.

– Vi mistenker og ser hvem som er nummer én og to med tanke på det. Vi prater om det i pausen. Vi er veldig opptatt av at de skal gjøre det, men det er ikke alle som klarer det ennå. Det er på tide at de kommer seg videre fra barneskolen og skjønner at det er én av veiene til å utvikle seg hver eneste dag, sier Knutsen til Discovery+.

Det var Victor Boniface som åpnet målshowet til Glimt 13 minutter ut i kampen. Hugo Vetlesen brøt høyt i banen og spilte videre til Boniface. Nigerianeren vartet opp med en flott markkryper i hjørnet fra rundt tyve meter.

Derfra og ut var det totaldominans, og det var smått utrolig at Glimt måtte vente helt til det 39. minutt før scoring nummer to kom. Da rant det imidlertid inn.

Først kunne Amahl Pellegrino pirke inn 2–0 i åpent mål etter flotte Glimt-kombinasjoner. To minutter senere økte Ulrik Saltnes til 3–0 med en avslutning fra skrått hold, før 4–0 også var et faktum etter at Pellegrino scoret sitt andre fra straffemerket.

– Vi skaper vanvittig med sjanser. Det er utrolig gøy, sa Glimt-trener Knutsen til Discovery+ i pausen.

Tre minutter etter hvilen fullførte Pellegrino sitt hat-trick. En leken Joel Mvuka dro seg forbi to Jerv-spillere og avsluttet fra skrått hold. Jerv-keeper Øystein Øvretveit gjorde en solid redning, men Pellegrino var først fremme på returen.

Glimt-vingen står nå med hele 13 mål på 13 kamper, i to av dem kom han inn fra benken.

5–0 ble også sluttresultatet etter en annenomgang som ikke ble helt som Knutsen og Saltnes hadde sett for seg.

– Det er en veldig, veldig god førsteomgang, så ikke en fullt så bra annenomgang. Den prestasjonen er vi nok litt skuffet over, men alt i alt har vi en enormt bra energi ut fra starten av. Det er det som avgjør kampen, sier Saltnes.

– Det var et veldig fint steg i første omgang. Vi har spill mot ett mål og scorer fire fine mål. Vi klarer ikke å holde foten helt på gasspedalen i annenomgang, men vi får glede oss over at det er et stort steg i riktig retning, sier Knutsen.

Seieren gjør at Bodø/Glimt tar seg forbi Viking og opp på en tredjeplass i Eliteserien. De er fem poeng bak serieleder Molde.