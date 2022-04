1 / 7 forrige neste fullskjerm

Pellegrino til legesjekk: Skadeuro for Glimt før skjebnekampen i Roma

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Bodø/Glimt 1–2) Et toppet Glimt slo Sandefjord, men slapp ikke ustraffet fra det kort tid før returoppgjøret mot Roma.

Kjetil Knutsen ble tvunget til å bytte ut to av sine mest sentrale spillere allerede før pause i seieren over Sandefjord.

Først begynte Brede Moe å halte rundt ute på gressmatten i Sandefjord. Ikke lenge etter måtte midtstopperen, som også fikk en smell i torsdagens kamp mot Roma, gå av banen.

– Jeg går av fordi jeg kjenner at det smålugger litt. Da tar jeg ingen sjanser. Forhåpentligvis er det ikke store greier, men det er litt vanskelig å svar på her og nå, sier Moe til VG.

Deretter måtte Amahl Pellegrino sette seg ned på banen. Angrepsspilleren forsøkte å fortsette kampen, men måtte til slutt gi seg han også. To bekymringsfulle smeller for Glimt få dager før sesongens viktigste kamp – kvartfinalen i Conference League i Roma.

– Jeg skal opp klokken syv i morgen for å ta bilder i Porsgrunn. Jeg håper på gode svar, men det føles ikke sånn når jeg må gå av etter 30 minutter, sier en svært skuffet Pellegrino til VG.

– Hva var det som skjedde?

– Jeg skulle bare ta et løp, så dro det til i baksiden.

– Det er ekstremt dårlig timing med tanke på Roma-kampen?

– Det er derfor det er litt ekstra kjipt, men jeg prøver å ikke ta sorgen på forskudd. Det er litt vanskelig når man har en kamp allerede på torsdag, som kanskje er mitt livs kuleste kamp, sier Pellegrino.

VG har vært i kontakt med fysisk trener og leder av fysioterapiavdelingen i Bodø/Glimt, Mike Brown. Han opplyser til VG at spillerne vil bli undersøkt mandag.

Glimt-angriperen slakter gressbanen i Sandefjord, som han mener var delvis skyldig i skadene til gjestene. Flere steder på gresset var det store brune flekker med sand.

– Det er vanskelig å spille på en bane som ligner en søppeldynge. På min side var det ikke gress i det hele tatt, det er asfalt, sier Pellegrino.

Selv om mye står på spill og returoppgjøret mot italienerne allerede er på torsdag, valgte Knutsen kun å gjøre én endring til kampen mot Sandefjord. Det mener Pellegrino var det riktig å gjøre.

– Hvorfor skal vi spare spillere? Det er ligaen som er det viktigste om vi skal være med i Europa. Jeg som fotballspiller vil aldri spares. Jeg har følt meg fin, men sånn er fotballen. Den kan være brutal, du får noen slag i trynet, sier han.

– Det blir opp til Kjetil å bestemme laget og han har den mentaliteten, det er her og nå som gjelder. Det vises i startoppstillingen, at selv om det er relativt tøft kampprogram rulleres det lite, sier Moe, som også støtter et toppet laguttaket.

Victor Boniface erstattet Runar Espejord på topp fra Roma-kampen, og nigerianeren viste seg raskt tilliten verdig. Spissen dro først en sylfrekk tunnel på en Sandefjord-forsvarer, før han kraftfullt tuppet ballen i mål. Da var kampen 14 minutter gammel.

Et toppet Glimt-lag dominerte tidvis stort i hvalfangstbyen, et sted de tidligere har støtt på problemer. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte derimot med seier til hjemmelaget, og nordlendingene fikk det ikke lett denne gangen heller.

For etter pause slo Sandefjord tilbake. Deyver Vega snek seg inn bak et sløvt og uoppmerksomt Glimt-forsvar og headet inn utligningen.

Gleden ble imidlertid kortvarig, for et kvarter før slutt blåste Ulrik Saltnes inn seiersmålet. Gultrøyene rullet fint opp på tvers av vertenes 16-meteren, hvor kapteinen ventet. Avslutningen var knallhard og utagbar for Jacob Storevik i Sandefjord-buret.

Kort tid før slutt fikk Sivert Gussiås tidenes mulighet til å redde poeng for hjemmelaget. Ballen landet i spissens føtter én meter fra mål, men Gussiås bommet rett og slett på ballen. Da blir det ikke poeng mot den regjerende seriemesteren.

PS! Roma spilte samtidig i Serie A. De snudde kampen til 2–1-seier over Salernitana.