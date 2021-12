Iversen tror han reiser hjem etter fiasko: − Tragisk

LENZERHEIDE/OSLO (VG) Emil Iversen (30) klarte ikke å ta seg videre fra prologen på tirsdag, og fulgte opp med en 59. plass på 15-kilometeren onsdag.

– Det frister ikke å gå flere skirenn nå. Det er blytungt og jeg har ikke gode svar på hvorfor det er slik. Jeg har veldig lyst til å dra hjem, sier Iversen i pressesonen.

I mål var han hele tre minutter og seks sekunder bak den finske seierherren Iivo Niskanen.

– Det er tragisk, rett og slett. Jeg er lei meg, ja, sier Iversen til TV 2.

– Jeg er litt i ørska. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, sier han til VG.

Iversen anslår at det er 90 prosent sikkert at han reiser hjem før Oberstdorf-rennene.

– Hadde det vært to middels dager hadde vært greit, men det er to forferdelige dager, sier Iversen.

– Hva er redningen nå med tanke på OL?

– Jeg vet ikke, egentlig. Som regel er det hvile og koble av. Men jeg skulle selvsagt ikke vært i den situasjonen at jeg må bryte touren og dra hjem for å hvile, svarer Iversen.

TV 2-ekspert Petter Northug mener at det spøker før OL for kompisen Iversen. Han er en av seks som er tatt ut sammen med Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl.

– Han er ikke inne på noen distanser for øyeblikket, sa Northug om Iversen.

Hovedpersonen selv er nå usikker på hvordan han skal sikre seg å bli en av de fire som får gå de ulike øvelsene i OL.

– Det er det jeg må ta en vurdering på nå. Ting kollapser som dominobrikker nå, sier Iversen.

Langrennsledelsen har ikke gitt opp Iversen ennå.

– Han er nok skuffet, det ble ikke det han ønsket til nå. At han ryker i prologen i går er ikke et stort sjokk i år, men han skulle helst gått bedre i dag, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

– Det er en grunn til at vi har tatt ham ut, og det er at vi har troen på at han kan gå gode skirenn. Han er på pallen to ganger på Beitostølen, nest beste mann i Ruka på 15 klassisk, og han har historien, sier Nossum på spørsmål om Iversen ble OL-uttatt for tidlig.

– Nå har han et par renn som ikke har fungert helt. Jeg hørte at han skulle både kutte ut Tour de Ski og OL, så jeg tror vi skal la det synke inn litt og så ta en prat da, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

– Han må bare gjøre den jobben som skal gjøres, så skal du se at han får fart på seg, sier Bjervig.

– Jeg gir ikke opp OL-drømmen ennå. Jeg vet at det kan snu og at jeg kan gå fort på ski over natta, sier Iversen selv.

Didrik Tønseth avskrev seg selv til OL etter 10. plassen i Lenzerheide. Han mener Iversen også må vise at han kan kvalifisere seg for en av øvelsene der.

– Spørsmålet er om han bør dra til OL i det hele tatt, sier Didrik Tønseth.