SJEF: Ståle Solbakken og Norge fikk en strålende start på Nations League med seier over Serbia.

Tallene avslører Norges største bortebragd på 20 år: − Kan ikke dvele ved det

ENEBERGSBY(VG) Tallene viser at Norges seier mot Serbia er landslagets sterkeste borteseier på 20 år. Ståle Solbakken aner en ny skalp mot Sverige på søndag.

Serberne er nummer 29 på FIFA-rankingen, og faktisk må vi 20 år tilbake for å finne et sterkere resultat på bortebane i en tellende kamp.

I 2002 vant Nils Johans Sembs menn 1–0 borte mot Romania, som den gangen var rangert som verdens 26. beste lag. Før møtet med Norge hadde Romania tre fattige tap på de 28 siste kvalifiseringskampene.

– Ståle Solbakken og jeg snakket om det før kampen. Dersom vi greide å vinne her – og under slike forhold – ville det komme lang opp på lista i norsk fotballhistorie, fortalte Semb til VG den gangen.

HOPPENDE GLAD: Nils Johan Semb ledet Norge til seier borte mot Romania i 2002. KAPTEIN: Henning Berg ble kåret til banens beste. HELT: Steffen Iversen scoret det avgjørende målet i 1–0-seieren mot Romania. JUBEL: De norske spillerne feirer seieren over Romania.

«En stor dag for norsk fotball», beskrev den daværende landslagssjefen. Semb husker det fremdeles som en sterk seier, og drar paralleller til torsdagens bragd.

– Det er lagene på samme nivå eller litt over vi må slå om vi skal komme til mesterskap. Borteseier mot Serbia er en veldig sterk start, nå har Norge skaffet seg et overtak i gruppen.

Nåværende landslagssjef, Ståle Solbakken, ønsker ikke å rangere Serbia-kampen opp mot Romania-bragden. Han møtte pressen ved siden av en strøken gressmatte i rolige, landlige omgivelser hos breddeklubben Enebybergs IF.

– Jeg er mest opptatt av å komme meg og har ikke tid til å dvele ved det. Det var en god prestasjon mot et godt lag som ga oss problemer i deler av andre omgang. For meg er det ikke så viktig å rangere den, vi må ta en ny skalp på søndag, sier han.

Kaptein Martin Ødegaard mente at seieren over Serbia ikke var en kamp Norge ville vunnet noen år tilbake.

– Jeg er enig med Martin. Nå drar de med seg mye selvtillit til de neste kampene. Det er slik man bygger et lag, og denne gruppen har alle forutsetninger for å spille Norge til mesterskap. Det er et spennende lag med mange unge spillere og noen enere, mener Semb.

– I starten kjente ikke spillerne meg og jeg kjente ikke spillerne. Vi har hatt fremgang siden den gang. Det Martin snakker om er følelsen av progresjon og tro på det vi driver med, sier Solbakken.

LEDER: Kaptein Martin Ødegaard girer opp lagkameratene før Serbia-kampen.

Midtstopper Henning Berg ble kåret til banens beste mot Romania med 9/10 på VG-børsen. Ikke ulikt Leo Skiri Østigård, som stanget unna alt Serbia kom med og ble belønnet med BB.

– Det er veldig deilig å vinne 1–0. Det er det beste for en forsvarsspiller, sa Østigård til VG etter kampen.

Berg mener stopperduoen Strandberg/Østigård fremsto bunnsolid.

– Strandberg har vært strålende de siste landskampene. Jeg ble imponert av det han leverte i går, han var meget, meget god. Østigård er en «fighter» og en ekstremt god duellspiller. De utfyller hverandre godt, analyserer Berg.

Mot Serbia ble Erling Braut Haaland matchvinneren. For 20 år siden var det en høytflygende Steffen Iversen som nikket inn seiersmålet.

– Romania hadde et bra lag, men det hadde vi også. De presset oss, og jeg hadde noen gode klareringer i egen boks og vant mange dueller. Det var en god kamp. Jeg sto rett bak Steffen og hadde vel fått ti på børsen om jeg hadde scoret. Men det er bedre at Steffen headet den, ler Berg.

Han roser måten dagens landslag taklet anledningen borte i Serbia.

– Jeg synes laget hadde en bra mentalitet. De virket ikke stresset og var godt forberedt. De slapp til litt mange innlegg i boksen og var bedre når de presset høyt enn når de lå lavt. De drepte kampen med et høyere press mot slutten. Det skal sies at de var litt heldige også, Serbia hadde noen fete sjanser, sier Berg.

Under fredagens landslagstrening i Stockholm glimret de elleve som startet mot Serbia og Alexander Sørloth med sitt fravær.