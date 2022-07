REDDET ETT POENG: Jill Roords scoring sørget for at Nederland fikk med seg ett poeng mot Sverige.

Nøkkelspillere skadet da Nederland reddet uavgjort mot Sverige

(Nederland – Sverige 1–1) Regjerende europamester Nederland fikk en tøff start på årets mesterskap da to av lagets spillere ble skadet i første omgang.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Poengdelingen gjør at samtlige lag i gruppe C står med ett poeng etter at de to første kampene er unnagjort. De to andre lagene i gruppen, Portugal og Sveits, spilte 2–2 tidligere lørdag.

For regjerende europamester Nederland kom poenget på en bekostning. De mistet nemlig både keeper Sari van Veenendaal og midtstopper Aniek Nouwen til skader i første omgang.

Sverige møter Sveits i neste kamp, mens Nederland møter Portugal. Kampene spilles på onsdag.

STJERNESMELL: Det var i denne duellen at Nederland-keeper Sari van Veenendaal skadet seg.

Nederland fikk en brutal start på kampen. Tre spillere gikk i samme duell, deriblant Arsenal-keeper Sari van Veenendaal. Nederlenderen fikk en såpass stor smell at hun måtte byttes ut kort tid etter.

Van Veenendaal, som ble kåret til verdens beste keeper i 2017 og 2019, var i tårer da hun gikk av banen.

Et kvarter senere ble vondt til verre da Sverige tok ledelsen. Forarbeidet til Kosovare Asllani var strålende. Først slo hun en tunnel på en nederlandsk spiller, før hun deretter spilte 45 grader ut til Jonna Andersson.

Chelsea-spilleren kunne enkelt plassere inn 1–0-ledelsen for Sverige.

Like etter ble Nederland tvunget til å gjøre enda et bytte da midtstopper Aniek Nouwen skadet seg i kampen om ballen. Også hun lå igjen gråtkvalt på gressmatten.

BYTTE NUMMER TO: Midtstopper Aniek Nouwen måtte også forlate banen med en skade i første omgang.

Det var med andre ord lite å glede over fra første omgang for Nederland, men tidlig i annenomgang ble det jubel for de oransje da Jill Roord utlignet til 1–1 med en sikker avslutning fra 13–14 meter.

Sverige kom til et par solide muligheter helt på tampen av annenomgang, men maktet ikke å overliste reservekeeper Daphne van Domselaar i Nederland-målet.