SCORET: Bilal Njie ga FK Haugesund ledelsen i kveldens kamp mot HamKam.

Skadelisten forlenges i HamKam – tok viktig poeng mot Haugesund

(FK Haugesund – HamKam 1–1) HamKam gjestet FK Haugesund til hovedkamp i Eliteserien søndag kveld. Kampen bar preg av tøffe dueller og flere skader for bortelaget.

Med nøkkelspillere som Hasan Kurucay (skadet) og Aleksander Melgalvis (suspendert) ute, stilte HamKam med et svekket mannskap borte mot Haugesund søndag kveld.

– HamKam er bra. De vet å forsvare seg. Stor honnør til HamKam og måten de forsvarer seg på, sa FKH-trener Jostein Grindhaug til Discovery etter kampen.

Fra før av var også Morten Bjørlo og Julian Dunn-Johnson ute med skade. I tillegg måtte Amin Nouri gå av med skade etter 39. minutter spilt.

– Sånn kampen blir er vi fornøyde med det her. Skulle ønske vi kunne tatt tre poeng i dag, men jeg skal være ærlig å si, at i dag fikk jeg krampe, sier Kristian Eriksen til Discovery etter kampen.

Likevel klarte bortelaget å ta med seg ett poeng fra Haugesund.

UT: HamKams Amin Nouri (t.v.) måtte ut med skade i den første omgangen mot Haugesund.

Info HamKams skadeliste og fravær Hasan Kurucay – skadet

Morten Bjørlo – skadet

Julian Dunn-Johnson – skadet

Amin Nouri – skadet

Aleksander Melgalvis – suspendert Vis mer

Kampen startet i et høyt tempo i Haugesund, og det var hjemmelaget som tok tak i kampen fra start. Etter fem minutter spilt slo Nikolas Walstad et perfekt innlegg på hodet til Julius Eskesen, som forlenget ballen mot det lengste hjørne. Ballen traff stanget og rett i fanget på Nicolas Hagen.

Etter dette var det få store målsjanser å melde om fra den strøkne gressmatten i Haugesund. Men etter 33. minutter kom scoringen for hjemmelaget.

Martin Samuelsen fosset fremover i banen og spilte Bilal Njie perfekt gjennom. Den tekniske 24-åringen traff først Hagen med skuddet sitt, men på returen satte han ballen enkelt i mål.

TOPPSCORER: Kristian Eriksen utlignet for HamKam med sitt fjerde mål for sesongen. Han er Kammas toppscorer denne sesongen.

Etter scoringen styrte Haugesund mye av banespillet, og HamKam kom aldri til de store målsjansene. Men rett før pausesignalet gikk – smalt det. Tre minutter inn i overtiden ble HamKams toppscorer Kristian Eriksen lekkert spilt igjennom, og banket inn utligningen og hans fjerde mål for sesongen.

– Veldig viktig. Så kanskje vi får momentet i andre omgang, for dette var en fryktelig svak omgang av oss, sa målscorer Kristian Eriksen til Discovery i pausen.

I den andre omgangen fortsatte Haugesund å styre banespillet, og de produserte umiddelbart farligheter for HamKam. Etter 49. minutter var Njie en skotupp unna å sette inn sitt andre for dagen, etter et godt slått innlegg fra Therkildsen.

For Haugesund var laget som ville mest i den andre omgangen.

I det 73. minutt burde Alioune «Badou» Ndour økt ledelsen for hjemmelaget. Therkildsen slo nok en gang et presist innlegg, men avslutningen til senegaleseren gikk halvannen meter utenfor.

Kun få minutter senere vartet Hagen, i HamKam-buret, opp med en kjemperedning. Kombinasjonen Therkildsen-Badou slo til igjen, men nok en gang maktet ikke senegaleseren å overliste HamKam-målvakten.

De siste minuttene bar preg av et Haugesund-lag som presset på for scoring, men flere nettkjenninger ble det ikke.