MIDTBANESPILLER: Albert Grønbæk (i rød drakt) har imponert for Aarhus.

Glimt bekrefter enighet om dansk 21-åring - skal være rekordkjøp

Danske Albert Grønbæk (21) er en legesjekk og de siste personlige kontraktsdetaljene unna en overgang til Bodø/Glimt. Ifølge den danske avisen B.T. punger Bodø/Glimt ut med en rekordsum.

B.T. skrev fredag morgen at Bodø/Glimt kommet til enighet med AGF (Aarhus Gymnastikforening) om en overgang for den danske midtbanespilleren Albert Grønbæk.

Avisen hevder at beløpet er over 20 millioner danske kroner. 20 millioner danske kroner tilsvarer rundt 26,4 millioner norske kroner.

Like etter kom bekreftelsen fra AGF selv om at de har kommet til enighet med Bodø/Glimt om et salg av dansken. Klubben skriver at de siste detaljene rundt spillerens personlige kontrakt og legesjekk gjenstår.

– Glimt er kommet til enighet med AGF om de overordnede rammer for kjøp av Albert Grønbæk, bekrefter også sportslig administrativ leder i Bodø/Glimt, Håvard Sakariassen i en SMS til VG.

BEKREFTER ENIGHET: Håvard Sakariassen (lengst til høyre).

Ifølge B.T. har Glimt i lengre tid jaktet på Grønbæk, og de skal ha kommet med et bud for første gang i juni.

21 år gamle Grønbæk har spilt seks kamper for det danske U21-landslaget. For AGF har han scoret 8 mål på 86 kamper.

Med en mulig overgangssum på over 25 millioner kroner, vil det i så fall være den dyreste kjøpet til en klubb i Eliteserien noen gang. I 1999 ble John Carew kjøpt av Rosenborg (fra Vålerenga), for det som har blitt rapportert å være 23 millioner kroner.

Her kan du se scoringene til Grønbæk fra forrige sesong:

Bodø/Glimt har spilt seg frem play-off i Champions League, og har allerede sikret seg 100 millioner i inntekter gjennom det. Skulle de slå ut Dinamo Zagreb og ta seg til gruppespillet i Champions League, vil de være sikret ytterliggere 100 millioner kroner.

Tidligere i sommer har Bodø/Glimt signert Lars-Jørgen Salvesen, Nino Zugelj, Julian Faye Lund og Lucas Kubr. Samtidig har de solgt Victor Boniface til belgiske Union Saint-Gilloise.

Også AGF har vært aktive på overgangsmarkedet og har blant annet hentet spissen Sigurd Haugen fra Aalesund. Den danske klubben trenes av den tidligere Lillestrøm, Viking og Molde-treneren Uwe Rösler. Den tidligere norske landslagsprofilen Stig Inge Bjørnebye er sportsdirektør i klubben.