MIDTBANESPILLER: Albert Grønbæk (i rød drakt) har imponert for Aarhus.

Aarhus bekrefter enighet: Dansk 21-åring på vei til Glimt

Danske Albert Grønbæk (21) er en legesjekk og de siste personlige kontraktsdetaljene unna en overgang til Bodø/Glimt. Ifølge den danske avisen B.T. punger Bodø/Glimt ut med en rekordsum.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

B.T. skrev fredag morgen at Bodø/Glimt kommet til enighet med AGF (Aarhus Gymnastikforening) om en overgang for den danske midtbanespilleren Albert Grønbæk.

Avisen hevder at beløpet er over 20 millioner danske kroner. 20 millioner danske kroner tilsvarer rundt 26,4 millioner norske kroner.

Like etter kom bekreftelsen fra Aarhus selv om at de har kommet til enighet med Bodø/Glimt om et salg av dansken. Klubben skriver at de siste detaljene rundt spillerens personlige kontrakt og legesjekk gjenstår.

– På generelt grunnlag kommenterer vi ikke Glimts spillerlogistikk, skriver sportslig administrativ leder i Bodø/Glimt, Håvard Sakariassen i en SMS til VG.

VIL IKKE KOMMENTERE: Håvard Sakariassen (lengst til høyre).

Ifølge B.T. har Glimt i lengre tid jaktet på Grønbæk, og de skal ha kommet med et bud for første gang i juni.

21 år gamle Grønbæk har spilt seks kamper for det danske U21-landslaget. For Aarhus har han scoret 8 mål på 86 kamper.

Med en mulig overgangssum på over 25 millioner kroner, vil det i så fall være den dyreste kjøpet til en klubb i Eliteserien noen gang. I 1999 ble John Carew kjøpt av Rosenborg (fra Vålerenga), for det som har blitt rapportert å være 23 millioner kroner.