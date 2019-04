Rødt kort og selvmål da Solskjær gikk på ny Wolves-smell

WOLVERHAMPTON (VG) (Wolverhampton – Manchester United 2–1) Ole Gunnar Solskjær (46) og Manchester United klarte ikke å revansjere tapet mot Wolverhampton i FA-cupen.

Oppdatert nå nettopp







For andre gang på to og en halv uke ble «de røde djevlene» slått av «ulvene» på Molineux Stadium, denne gangen i Premier League .

Et rødt kort til Ashley Young og et selvmål av Chris Smalling bidro til at United rotet bort en 1–0-ledelse.

Se høydepunktene her:

Dermed har Solskjær, som gjorde seks endringer på laget som lite overbevisende slo Watford i helgen, tapt tre strake bortekamper som Manchester United-manager – etter å ha vunnet sine ni første.

les også Solskjær i møte med Pogba etter uttalelser

Det kunne innledningsvis se ut til at United-spillerne hadde latt seg tenne av gamlesjefen Louis van Gaals kommentarer om at Solskjær, i likhet med Mourinho, «parkerer bussen og satser på kontringer». For gjestene presset høyt og gikk rett i strupen på Wolverhampton .

Romelu Lukaku fikk Uniteds første sjanse, med en heading rett på Wolves-keeper Rui Patrício, før en mer uvant målscorer dukket opp: Scott McTominay klinket til fra distanse, traff perfekt og overlistet Patrício med en markkryper langs stolpen.

Det var 22-åringens første mål for klubben han er oppfostret i.

Tre minutter senere kunne Jesse Lingard økt ledelsen da han fikk stå helt alene og heade på mål fra noen få meter, men avslutningen var for svak.

United så imponerende ut, fotballekspert Lars Tjærnås gikk på Twitter så langt som å kalle det «kanskje de aller beste 20 minuttene under Solskjær», men så snudde kampen brått.

les også Eksperter spår milliardfest for Solskjær – her er spillerne United kan hente

David De Gea spilte ballen ut til Fred, som hadde fått muligheten i en noe uvant posisjon som midtbaneanker. Brasilianeren prøvde å vende opp, men klønet det til og mistet ballen til Raúl Jiménez, som tredde igjennom Diogo Jota, og dermed sto det 1–1.

Bernt Hulsker var lite imponert i VGTV-studio:

Etter en avslutning på første omgang der Wolves presset på, åpnet United bedre etter hvilen, og McTominay var nær ved å bli tomålsscorer da stupheadingen hans ble stoppet av en imponerende refleksredning fra Patrício.

Men da Solskjærs menn så ut til å kunne feste et grep om kampen igjen, mistet kapteinen hodet: Ashley Young, som hadde fått et gult kort fire minutter tidligere, kastet seg inn med knottene først i et forsøk på å nå ballen, og dommer Mike Dean ga ham kveldens andre gule, og dermed rødt kort – den 100. utvisningene Dean har delt ut i karrieren.

Dermed måtte Solskjær ta grep for å trygge forsvaret: Fred gikk ut, inn kom midtstopper Phil Jones, og United gikk over i en 5–3–1-formasjon.

les også Solskjær reagerte på kritisk spørsmål: – Hva mener du?

United dominerte kampen en stund også etter utvisningen, og ledet på et tidspunkt hele 9–0 i avslutninger i andre omgang, men til slutt klarte Wolverhampton å utnytte overtallet.

Etter en duell mellom Jiménez og Jones i feltet oppstod fullt kaos foran De Geas mål, og til slutt var det Chris Smalling som satte ballen i eget mål.

PS: Fulham uten Håvard Nordtveit tapte 4–1 for Watford og er dermed klar for nedrykk etter bare en sesong i Premier League.

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 02.04.19 kl. 22:37 Oppdatert: 02.04.19 kl. 22:49