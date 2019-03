NORSK DUELL: Ada Hegerberg kom seirende ut av duellen mot Caroline Graham Hansens Wolfsburg. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Ada Hegerberg sentral da Lyon slo ut Caroline Graham Hansens Wolfsburg

(Wolfsburg - Lyon 2–4, 3–6 sammenlagt) Et allerede vanskelig utgangspunkt ble mer eller mindre umulig for Wolfsburg da Lyon satte inn 2–0 på straffe – skaffet av Ada Hegerberg.

Mindre enn 10 minutter siden







For det ble en nærmest umulig oppgave da Lyon-kaptein Wendie Renard var sikker fra krittmerket etter 25 minutter.

Før det hadde Ada Hegerberg fosset gjennom og blitt lagt i bakken av Wolfsburg-keeper Almuth Schult.

Målvakten var heller ikke heldig da tyske Dzsenifer Marozsan sendte av gårde et frekt frispark etter bare åtte minutter.

To bortemål betydde nemlig at Wolfsburg var nødt til å score fire ganger for å ta seg videre fra semifinalen.

Se scoringene her:

Pernille Harder tente et lite håp for vertene med sine redusering etter 53 minutter.

Håpet ble enda større da samme kvinne satte inn 2–2 etter flott forarbeid av Caroline Graham Hansen.

Men Wolfsburgs optimisme varte ikke lenge. Hegerberg og Henry kombinerte fint, før Eugenie Le Sommer headet innlegget til Henry i mål.

Etter 80 minutter var Le Sommer på farten igjen. Delphine Cascarino kom seg rundt på kanten, og dermed kunne Le Sommer sette den definitive spikeren i kista.

Saken oppdateres.

Publisert: 27.03.19 kl. 20:09