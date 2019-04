OPPVARMING: Pierre-Emerick Aubameyang og Denis Suárez i oppvarming på Emirates. Det har blitt mest det – og ikke spill på spanjolen, som er på lån fra Barcelona. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Barca-lånet som Arsenal ikke bruker

Denis Suárez (25) ble hentet for å være den kreative drivkraften som Arsenal så sårt trengte. Men spanjolen har ikke spilt en eneste ligakamp fra start siden han kom på lån fra Barcelona for drøyt to måneder siden.

Det er blitt bare 67 minutter på banen i ligaen på hele denne tiden.

Dermed virker det lite trolig at Arsenal vil benytte seg av sin opsjon – som visstnok skal handle om å kunne kjøpe Suárez for snaut 200 mill. kroner til sommeren.

Det var ingen tilfeldighet at Unai Emery hentet nettopp 25-åringen fra Galicia i det nordvestre hjørnet av Spania. For i sesongen 2014–15 var de to i kompaniskap i Sevilla der Suárez var på lån fra Barcelona og Emery ledet klubben til Europa League-trofeet.

Siden sesongstart 2016–17 spilte Suárez i alt 71 kamper for Barca – 46 av dem i ligaen. Men høsten 2018 ble han brukt minimalt, og dermed var det klart for utlån til Arsenal.

Men midtbanespillerne til Arsenal har til dels blomstret siden månedsskiftet januar-februar, da Denis Suárez flyttet til London. Karer som Aaron Ramsey, Mesut Özil og Henrikh Mkhitaryan har levert varene.

Emery har – når han er blitt spilt om Suárez – svart litt unnvikende med at «vi trenger hver eneste mann fremover».

Fakta er imidlertid at han ikke har skapt en eneste sjanse for Arsenal i de nevnte 67 minuttene – fordelt over fire kamper.

Arsenal tar søndag turen til Liverpool for å møte Everton. Det er en kamp de bør vinne om de skal gjøre seg håp om topp 4-plassering til slutt.

Nevnte Unai Emery nekter å anse det som et problem at Arsenal har fem av sine syv gjenstående kamper på utebane.

– I hele min karriere har jeg gjort det samme hjemme og borte. Men de fleste tar flest poeng hjemme. Hvordan kan vi få best resultater borte? Det er vår utfordring, sa Arsenal-sjefen på pressekonferansen fredag.

Til nå har Arsenal 44 poeng på 17 hjemmekamper og 19 poeng på 14 bortekamper. Det gir et snitt på 2,58 hjemme og 1,35 borte. Det er tall som bør gi bekymring for Gunners-supporterne foran sesongavslutningen. Chelsea og Manchester United jager bak.

Enda en dårlig nyhet for Arsenal-fansen: Motstander Everton har slått Chelsea og spilt uavgjort mot Liverpool i sine to siste hjemmekamper.

Emery ville fredag ikke si noe om det er Alexandre Lacazette eller Pierre-Emerick Aubameyang som starter mot Everton – eller kanskje begge. Og defensivt var også svaret helgardering:

– Hver kamp er forskjellig, vi kan spille med tre eller fire eller fem i forsvar.

VGs tips: Hjemmeseier

Everton ser ut til å være i gang med noe som ligner på en stabil og god flyt. Hjemmelaget har sikret seg to strake 2–0-seirer over Chelsea og West Ham, og vi ser for oss at hjemmefansen forlanger mer av det samme fremover.

Arsenal har vist fine takter i Premier League og Europa League nylig. Men det var hjemme. Borte har klubben vunnet én av åtte siste ligamatcher. Og på torsdag skal laget ut i Europa League-kvartfinale mot Napoli.

Slik det står bør det være mulig for Everton å få til noe her. Hjemmeoddsen er 2,75, spillestopp er kl. 15.00 og TV 2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 07.04.19 kl. 08:30

