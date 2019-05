Dommer trakk Ranheim-straffe: – Han meier meg jo ned

(Odd - Ranheim 1–0) Etter først å ha dømt straffespark til Ranheim, valgte dommer Rohit Saggi (27) å endre avgjørelsen etter en prat med assistentdommer. Fem minutter senere klinket Elbasan Rashani (26) inn vinnermålet for vertene.

– Jeg mener det er straffe. Det er ingen tvil om at han er først på ball, men hvis ikke han tar meg etterpå så hadde jeg fått avsluttet. Han meier meg jo ned, sa Olaus Skarsem i et intervju til Eurosport etter kampen.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Det var etter 72 minutter av kampen i Skien at Saggi dømte straffespark til Ranheim etter en takling av Birk Risa på Olaus Skarsem.

Risa raste mot dommeren for avgjørelsen og tv-bildene viste at Odd -spilleren traff ball da han taklet. Dommer Saggi valgte å ta en prat med assistentdommer og valgte å trekke tilbake avgjørelsen om straffespark.

– Jeg elsker Roggi! utbrøt programleder Carsten Skjelbreid i Fotball Direkte-studio på Eurosport Norge etter å ha sett situasjonen på Skagerak Arena.

– Jeg blir så glad når dommeren tar seg tid i stedet for å stå på avgjørelsen. Det er ingen tvil om at Birk Risa takler den ballen inn til keeper. Det er helt korrekt, sa Eurosports fotballekspert Kjetil Rekdal.

– Det er meget imponerende av dommerteamet. Fantastisk å se at dommeren tar seg den tiden, legger fotballeksperten til.

Odd-trener Dag Eilev Fagermo helt enig med dommerens avgjørelse.

– Birk er først på den ballen med foten og da kan ikke jeg forstå at det skal være straffe. Han ville aldri tatt igjen den ballen likevel, sier Fagermo til Eurosport.

Fem minutter etter dette falt avgjørelsen i Skien.

Elbasan Rashani dro seg innover fra høyresiden og klinket til fra like utenfor sekstenmeterstreken. Ballen gikk perfekt i en bue over Even Barli i Ranheim-målet og inn i mål i lengste hjørne.

MATCHVINNER: Elbasan Rashanis (midten) scoring sørget for seier for Odd på fotballens festdag. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Dermed ble det en fest for hjemmepublikummet på fotballens festdag da Odd tok sin tredje strake trepoenger i Eliteserien.

Torgeir Børven fikk to store muligheter i hver av omgangene til å sende vertene i ledelsen tidligere i kampen, men Odd-spissen sløste med sjansene.

Også Ranheim-innbytter Ivar Sollie Rønning fikk to gode muligheter for bortelaget, begge i den andre omgangen, men ble hindret av Sondre Rossbach på den første og et Odd-ben på den andre.

