NYE VEIER: Ivar Koteng, her fotografert under en presentasjon av Koteng Arena, sier at Rosenborg tenker på et kvinnelag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

RBK-Koteng med helomvending – på vei mot kvinnelag i klubben

I 2017 sa Rosenborg-styreleder Ivar Koteng at det var uaktuelt å starte med kvinnefotball. To år senere er meningen endret.

Oppdatert nå nettopp







Det bekrefter Koteng til VG.

– Vi tenker på det. Noe mer enn det har jeg ikke å si nå.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Han vil ikke svare på flere spørsmål om hvor langt Rosenborg har kommet med disse tankene, eller på hvilket nivå det snakkes om.

– Nei. Det er der vi er nå, sier Koteng.

Han svarer heller ikke på VGs spørsmål om hva som har endret klubbens meninger.

Da NRK sendte kampen mellom Trondheims-Ørn, byens lag i Toppserien, og Sandviken 11. mai, ble Ivar Koteng intervjuet i pausen, på banen som heter Koteng Arena. Hans holdingselskap betaler 500.000 kroner i året for det.

les også Koteng kjøper stadionnavnet til Trondheims-Ørn – blir «Koteng Arena»

Konfrontert med mulig kvinnesatsing i Rosenborg, sa RBKs styreleder:

«Vi har jo allerede et samarbeid med Trondheims-Ørn, men når ... jeg tror jeg kan si at når Rosenborg starter med kvinnefotball, så vil det skje etter tett samarbeid med Trondheims-Ørn. Så det er vel sannsynligvis bare et tidsspørsmål før vi samarbeider mye tettere.»

RBK-ledelsen fikk kjørt seg av eks-treneren:

– RBK-kvinnelag innen fem år

Ragnar Slettestøl, styreleder i Trondheims-Ørn, tror ikke det er veldig mange år til et kvinnelag i Rosenborg.

– Innen fem år tror jeg Trondheim har et kvinnelag med svarte og hvite drakter. Meningen er at hvis det blir en sammenslåing, så er det med Rosenborgs drakter, navn og logo, sier Slettestøl.

les også RBK-topp ser ingen grunn til å starte med damefotball

Han frykter ikke for at Rosenborg vil starte opp et kvinnelag uten å samarbeide med Trondheims-Ørn.

– Nei, det er vi ikke redde for det med dem som styrer Rosenborg nå. Vi snakker veldig godt sammen, sier Slettestøl.

Klubbene samarbeider nå om kompetanseutveksling.

– Vi snakker med Rosenborg på styreleder-nivå om samarbeidet vi har fra før. Det er ikke snakk om noe utvidelse av dette akkurat nå. Det skjer ikke noe på kort sikt, men muligheten har vært sondert innad i styrene i klubbene, sier Han tror ikke det er veldig mange år unna at det spiller et kvinnelag i Rosenborg.

Trondheims-Ørn har en stolt tradisjon som Norges mestvinnende klubb med syv seriemesterskap og åtte cupmesterskap.

– Vi har luftet hva våre veteraner tenker om Rosenborg. Det er litt blandede følelser selvsagt, men vi har ikke møtt stor motstand, sier Slettestøl.

Utelukket i 2017

Etter kvinnelandslagets fiasko under EM i 2017 kom debatten opp. Bør flere av de store norske herrelagene også satse på kvinnelag?

Den gang var dette uaktuelt for Rosenborg. Ideen hadde ikke blitt diskutert i klubben.

les også Noe må skje fort. Norsk fotball skylder jentene mye.

– Nå er det også sånn at RBK driver med bare herrefotball. Så lenge kvinnefotballen har et godt tilbud ellers i Trondheim, så ser ikke vi noen grunn til å starte med damefotball. Vi er på ingen måte imot damefotball. Vi kan stille ressurser og kompetanse til disposisjon. Men vi må jo også se på om damefotballen er tjent med å se til herrefotball. For herrefotballen er jo ikke veldig god, sa Koteng til VG i 2017, etter at en kronikk hvor han drøftet hvordan norsk fotball kunne bli bedre.

I utlandet ser man at flere av de største klubbene satser på begge kjønn. Koteng uttalte for to år siden at suksess med kvinnelag kunne generert enda flere Rosenborg-tilhengere.

– Det er økonomisk, du får med deg flere tilhengere, slik at det er økonomisk grunnlag for å drive den delen (damesiden) av klubben, sa Koteng.

Minuset ifølge den mektige fotballederen var at det ville vært krevende med tanke på økonomiske ressurser og baneanlegg.

Publisert: 24.05.19 kl. 08:55 Oppdatert: 24.05.19 kl. 09:28