KLAR FOR VM: Pål Arne Johansen leder Norges U20-landslag under verdensmesterskapet i Polen. Foto: NTB scanpix

Johansen skal lede fotballgutta til VM-suksess: – Han har en utrolig hjerne

ULLEVAAL STADION (VG) Pål Arne «Paco» Johansen har tatt Norge til U20-VM for første gang siden 1993. Ifølge 42-åringens egne spillere, er det ingen tilfeldighet.

– Han har en utrolig hjerne. Han er smart i alt han foretar seg og har alltid en plan for ulike scenarioer, forteller Ola Brynhildsen til VG.

Norges ettertraktede 20-åring får støtte av lagkamerat Hugo Vetlesen (19). Stabæk-profilen spilte fast i Eliteserien allerede som 17-åring. Etter gjennombruddet har Johansen vært en viktig samtalepartner for midtbaneeleganten.

– «Paco» er en veldig fin person. Han er lett å prate med hvis du trenger å lufte noe. Hvis det ikke går så bra, kan du gå til ham og løse det, forteller Vetlesen til VG.

TIL VM: Tobias Børkeeiet, Pål Arne Johansen, Hugo Vetlesen og Ola Brynhildsen representerer Norge i U20-VM. Her avbildet på Ullevaal 30. april. Foto: NTB scanpix

– Jobbet døgnet rundt

Etter å ha spilt for Lyn i tre år, ble studier på Norges idrettshøgskole i 2000 starten på Johansens trenerkarriere. Siden den gang har lærersønnen – som vokste opp på Levanger, Herøy og i Brønnøysund før han flyttet til Oslo som 16-åring – arbeidet i flere ulike klubber.

I 2014 og 2015 var Johansen en del av trenerteamet til Henning Berg i Legia Warszawa sammen med Kaz Sokolowski og Geir Kåsene. Det beskriver 42-åringen som et eventyr.

– Vi jobbet døgnet rundt – året rundt, men det var helt fantastisk. Det var som en mastergrad i praktisk internasjonal fotball, hvor vi hadde krav på oss om å vinne både serien og cupen, noe vi gjorde, og samtidig ta Legia ut i Europa. Vi fikk jo 22 kamper i Europa, og vant 16 av dem. Det forsterket smaken min på internasjonal fotball, forteller Johansen til VG.

Se reprise fra da U20-troppen til Norge ble presentert 30. april her:

Norges VM-tropp Julian Faye Lund – Mjøndalen

Markus Olsen Pettersen – Nest-Sotra

Erik Arnebrott – Viking

Tomas Totland – Sogndal

Christian Dahle Borchgrevink – Notodden

Ulrik Fredriksen – Sogndal

Leo Skiri Østigård – Brighton

Lars Ranger – Ull/Kisa

Håkon Evjen – Bodø/Glimt

John Kitolano – Wolverhampton

Hugo Vetlesen – Stabæk

Emil Bohinen – Stabæk

Tobias B. Børkeeiet – Stabæk

Adnan Hadzic – Start

Tobias H. Svendsen – Sandefjord

Ola Brynhildsen – Stabæk

Jens Petter Hauge – Bodø/Glimt

Eman Markovic – Zrinjski Mostar

Tobias Christensen – Start

Erling Braut Haaland – Red Bull Salzburg

Kristian Thorstvedt – Viking Vis mer vg-expand-down

VM-bragden

Det er kort tid til Johansen tar med seg spillere som Erling Braut Haaland (Red Bull Salzburg), Leo Skiri Østigård (Brighton) og Tobias Børkeeiet (Stabæk) til kamper mot Uruguay (fredag), New Zealand (mandag) og Honduras (neste torsdag) i VMs gruppe C.

Det skjer etter at Johansen og fruen flyttet til italienske Sicilia etter avskjeden i Legia. På det tidspunktet hadde nordlendingen jobbet nærmest «24 timer i døgnet i 15 år». I 2016 kunne «Paco» endelig ta seg tid til å reflektere og gjøre erfaringene om til nedskrevet kunnskap, som ville være med på å forme hans videre karriere som trener.

1. januar 2017 var han tilbake i Oslo og startet i jobben som sjef for Norges U18- og 19-landslag. To år senere har Johansen ledet det som nå er blitt U20-gutta til nasjonens første VM siden 1993 i den aldersgruppen.

Europas mestscorende

Det har Johansen gjort på en overbevisende måte: Ingen har scoret flere enn de 30 målene Braut Haaland og hans lagkamerater har puttet de to siste årene. I åtte av 10 kamper har Norge også hatt ballen mest.

– Lagets kanskje fremste karakteristikk, er at vi ønsker å spille positiv, fremoverrettet fotball. Vi har også tatt store steg defensivt. Det er en samspilt gjeng, forteller Johansen.

– Hvilke forhåpninger har du til dette laget i VM?

– Håpet kan strekke seg langt, men jeg tror vi skal ha et ganske rått fokus på hver enkelt kamp og på å komme oss videre fra gruppen. Motstanderne våre er land som «kan» U20-EM ganske mye bedre enn oss. Uruguay har vært i bronsefinalen de tre siste gangene. New Zealand arrangerte VM i 2015, og gikk videre fra gruppen. Det samme gjorde de i 2017. De er ofte med i VM. Det samme er Honduras. Historisk sett har motstanderne våre mer erfaring enn oss. Alle er også bedre på U20- enn A-landslagene.

Møter stjernespillere

På fredag VM-åpner Norge mot Uruguay. Da må de norske ungguttene blant annet temme stjernespilleren Nicolás Schiappacasse. Den 20 år gamle angriperen er spanske Atlético Madrids eiendom og har i vår spilt Serie A-fotball på lån hos Parma.

– Jeg har studert lagene nøye, sammen med et par andre i teamet. Uruguay er et typisk uruguayansk lag. De er solide, fysisk sterke og gode på dødball. De har én definert stjernespiller, med nummer 10 på ryggen, som skal fores med ballen mye. Det er Schiappacasse. Han er en spiller Atlético satser på. Det er jo VM, så man må regne med å møte noen sånne, forteller Johansen som vet at blant annet Portugal har med seg en stjerne i Manchester United-profilen Diogo Dalot.

– Hvordan vil du karakterisere din egen tropp?

– Jeg syns troppen er spennende sammensatt. Vi har mange ulike spisskompetanser, som det heter så fint. Jeg pleier å si til spillerne at hvis de skal være med på et høyt nivå internasjonalt, så må du være en «helhetsspiller» med en X-faktor. Det syns jeg samtlige 21 er. De behersker alle delene av spillet og har minst en ferdighet som er prima, som matcher og kanskje slår noe av det vi møter internasjonalt.

PROFILER: Erling Braut Haaland og Leo Skiri Østigaard blir viktige for Norge i U20-EM. Her under en trening på Marienlyst i fjor. Foto: NTB scanpix

Har hentet inspirasjon

I Polen vil publikum få se Norge bruke en langt fra endimensjonal spillestil. Johansen varierer ofte mellom flere ulike tallkombinasjoner. Han har latt seg inspirere av alt fra typer som Rolf Teigen, Leif Gunnar Smerud og Henning Berg til klubber som Manchester City og Barcelona.

Defensivt varierer Norge mellom 4–4–2, som er utgangspunktet, og et 5–2–3-system hvor ankeret dropper ned mellom stopperne. I angrepsspillet erkjenner Johansen at det er enda vanskeligere å tallfeste en kombinasjon for dem som ikke har inngående kjennskap til filosofien hans. Blant annet har Johansens mannskap to «10-ere» som opererer i mellomrommet offensivt.

– Mye av det er det Leif Gunnar Smerud som er arkitekten bak. Hele landslagsmiljøet begynner nå å ha en rød tråd. Jeg kan ikke gjøre akkurat som jeg vil. Jeg er en del av et system. I angrepsspillet minner det mye om det de har gjort på U21, hvor Martin Ødegaard har vært en av 10-erne. Jeg syns det er en spennende og utviklende måte å spille på, sier Johansen.

– Forsvarsspillet er en del inspirert av det jeg gjorde med Henning i Legia. Da spilte vi ofte 4–4–2 i serien og 5–2–3 i europacupen, da vi møtte sterkere motstand. Å sette sammen forsvarsspillet fra Legia og angrepsspillet fra U21, er det jeg som har gjort til et konsept. Så blir det videreutviklet hele tiden, forklarer Norges landslagssjef.

les også Rekord-Haaland i gang med Østerrike-eventyret – derfor sa han nei til Juventus

Hans viktigste oppgave

Johansen mener det viktigste for ham er å legge til rette for at alle kan få maks ut av potensialet sitt. Det innebærer å tegne kampplaner som setter opp typer som Braut Haaland og Brynhildsen i flest mulig gunstige situasjoner.

Johansen vil både få frem et solid lag og gi enkeltspillere muligheten til å skinne. For som han sier: Drømmen deres er å spille i en topp fem-liga i Europa og på det norske A-landslaget.

– Og da mener jeg at vi må legge opp til et spill der alle elleve på banen får vist hva de kan. Det er også litt av grunnen til at jeg ønsker å spille positiv angrepsfotball, forteller Johansen.

– Hugo Vetlesen trekker frem samholdet som noe spesielt med laget. Hvor mye fokus har du på kollektivet?

– Jeg har veldig stort fokus på kollektivet. Vi har jo disse verdiene «samhold», «stolthet» og «råskap». Vi har jobbet mye med råskap med tanke på hvor gode vi måtte være for å gå til VM. Vi prøver å bygge en robusthet. For vi vet at hvis du skal nå langt som spiller, må du være ganske robust. Du må være fysisk robust, ja – men ikke minst mentalt. Vi vil lage robuste spillere og mennesker. Jeg opplever at disse guttene har håndtert veldig tøffe klimaer imponerende bra. Det bor mye i de disse guttene når de blir presset. De har vist at de har mye å komme med, sier Johansen, som gleder seg til at resten av verden skal få se hva han snakker om de kommende ukene.

Publisert: 21.05.19 kl. 19:55