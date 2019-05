NEDBRUTT: Norges U20-stjerne Erling Braut Haaland trøstes av trener Pål Arne Johansen etter kampen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Slik kan Norge likevel ta seg videre i U20-VM

Det var begravelsesstemning i den norske U20-leiren etter 0–2-tapet mot New Zealand, men det finnes fortsatt en liten mulighet for norsk avansement i VM.

Dette til tross for at fasiten etter to kamper er nokså bekmørk: To tap og 1–5 i målforskjell.

U20-VM består nemlig av seks grupper med fire lag i hver, der første- og andreplassene går videre til sluttspillet – i tillegg til de fire beste tredjeplassene.

For øyeblikket er Norge, med null poeng og minus fire i målforskjell, den lavest rangerte tredjeplassen. Men foran den siste kampen mot Honduras, som spilles torsdag kveld i Lublin, er det fortsatt mulig å snu det.

Akkurat nå ser rangeringen av de beste tredjeplassene slik ut (lagene i kursiv har kun spilt én kamp, mens resten har spilt to):

1. USA (3 poeng, 2–1 i målforskjell)

2. Colombia (3 poeng, 2–2 i målforskjell)

3. Mali (1 poeng, 1–1 i målforskjell)

4. Ecuador (1 poeng, 1–2 i målforskjell)

5. Sør-Korea (0 poeng, 0–1 i målforskjell)

6. Norge (0 poeng, 1–5 i målforskjell)

Ettersom kampene i siste runde av gruppespillet spilles på forskjellige datoer, kan det hende at Norge – dersom de klarer å vinne den siste kampen mot Honduras, i beste fall med stor målforskjell – må vente til fredag kveld før de vet om det blir avansement.

Det at siste motstander er Honduras, som har tapt 0–5 for New Zealand og 0–2 for Uruguay, er positivt nytt for Norge.

Det er derimot ikke like positivt at flere av de andre nåværende tredjeplassene også skal møte antatt svakere motstand i siste gruppespillsrunde:

USA skal møte Qatar, som står med to tap og 0–5 i målforskjell etter de to første kampene. Samtidig skal andreplass Nigeria (3 poeng, 4–2 i målforskjell), som fortsatt kan havne på tredjeplass i denne gruppen, møte et Ukraina-lag som allerede er klare for åttedelsfinalen.

Colombia skal møte Tahiti, som har gått på to sviende tap på sine to første kamper, med 0–8 i målforskjell. Også her skal andreplass og vertsnasjon Polen (3 poeng, 5–2 i målforskjell) møte allerede åttedelsfinale-klare Senegal.

Mali har igjen to kamper, men har allerede ett poeng mer enn Norge. De skal møte Saudi-Arabia og Frankrike.

Ecuador skal i siste gruppekamp møte Mexico, som ligger på sisteplass i gruppe B etter to tap og 1–5 i målforskjell.

Sør-Korea har igjen to kamper mot Sør-Afrika og Argentina.

Det skal med andre ord et lite mirakel til for at Norge fortsatt er med i turneringen når mai blir til juni.

– Vi er i VM, og ting går ikke vår vei akkurat nå. Det er en kamp og en bitteliten mulighet igjen, men det ser ikke bra ut, oppsummerte kaptein Leo Skiri Østigård i pressesonen mandag kveld.

– Muligheten er minsket betraktelig. Vi er nødt til å vinne. Vi må nok vinne og vinne med flere mål for at sjansen skal bli god, sier landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen.

