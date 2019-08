OPPGJØR: Paul Pogba tar til sosiale medier for å formidle sin mening om den rasistiske hetsen han har blitt og blir utsatt for. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Pogbas sterke svar etter rasismehetsen

Manchester United langet ut etter at Paul Pogba ble utsatt for rasisme tidligere i sesongen. Nå tar også stjernen selv bladet fra munnen.

– Mine forfedre og mine foreldre led for at min generasjon skulle være fri i dag, fri til å arbeide, til å ta bussen, til å spille fotball. Rasistiske fornærmelser er å være ignorant og gjør meg bare sterkere og mer motivert til å kjempe for den neste generasjonen, skriver Manchester United-stjernen på Instagram, og får støtte fra en rekke profiler, blant andre Kylian Mbappe, Mario Balotelli, Alexandre Lacazette.

Innlegget kommer i kjølvannet av rasismehetsen Pogba ble utsatt for etter å ha bommet på en straffe tidligere i sesongen. Manchester United tok sterkt avstand fra rasismen, og også Twitter erkjente at de må gjøre mer for å beskytte brukerne sine. Det gjentok seg likevel nå i helgen, det etter at Pogba-lagkompis Marcus Rashford bommet på straffe.

– Jeg har ikke ord, uttalte Man. United-manager Ole Gunnar Solskjær mens han ristet på hodet.

Nå står altså den ene hovedpersonen, Paul Pogba, selv frem med et sterkt innlegg på sosiale medier. Ved siden av et bilde der han holder sin sønn foran portretter av Pogbas avdøde far Fassou Antoine og borgerrettighetsaktivisten Martin Luther King jr, kommer han med et sterkt innlegg.

Videre, i kommentarfeltet, erkjenner Pogba at det tok ham flere dager å kommentere hetsen rettet mot ham.

– Når jeg holder sønnen min ved siden av heltene på veggen, blir fortiden og fremtiden forent. Mens jeg ser fortidens utrolige utmerkelser som har ledet mot mer likhet og frihet, håper jeg min sønns generasjon vil oppnå mye mer på veien til fred mellom alle raser. Jeg ber om at min sønn ikke vokser opp i en verden der det er «oss» mot «dem», men i en verden der alle kan uttrykke seg og være den de er uten å bli konfrontert med det. Jeg ber om at de som blir utsatt for rasisme, er sterke. Jeg ber Gud om å tilgi gjerningsmennene og gjør meg tolerant og forståelsesfull mot de stakkars sjelene. Må vi som våkner opp hver dag for å kjempe våre kamper og tjene Ham, være frie, sunne, sterke og aldri miste troen. Å angripe noen for deres hudfarge, kjønn eller trosretning, er et så gammeldags triks. Det er så latterlig at det bare får meg til å le. Sammen vil vi alltid være sterkere. Til alle supportere, lagkamerater og venner som har sendt meg så mange herlige meldinger fra så mange land, tusen hjertelig takk, jeg leser alle, skriver Pogba.

Publisert: 25.08.19 kl. 17:21