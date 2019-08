Horneland etter CL-exiten: - En tomhet

TRONDHEIM (VG) (RBK-Dinamo Zagreb 1–1, 1–3 sammenlagt) I 70 minutter fikk Rosenborg-gutta hele Lerkendal til å tro på Champions League-spill, men innbytter Amer Gojak (22) fjernet håpet med en vanvittig scoring.

Oppdatert nå nettopp







Rosenborg-trener Eirik Horneland mener de så pigge ut og gjestene slitne på Lerkendal tirsdag kveld.

– Det var så nære, og da er det klart at det er en tomhet. Når vi ser tilbake på dette oppgjøret, er det ting vi kunne tenkt oss å gjøre om igjen i den første kampen. Vi var nære ved å reparere det i første omgang her, sier Horneland på pressekonferansen etter kampen.

Med litt mer stang inn på Hedenstads frispark, kunne Rosenborg ha utlignet kroatenes forsprang. I stedet spilte bortelaget seg inn i kampen.

– Vi hadde veldig tro da vi gikk ut på banen til andre omgang. Vi skulle bygge på det vi gjorde i den første. Vi manglet litt på brutaliteten i å skape nok gjennombrudd, og effektivt forsvarsspill i nøkkelsituasjoner. Så døde det litt hen da de fikk den scoringen, sier Horneland.

– Faen

20 minutter før slutt banket innbytter Gojak inn utligningsmålet.

– Da tenkte jeg «faen» der glapp det. Jeg gjorde det. Da måtte vi score tre til, og det så ikke veldig sannsynlig ut. Lufta gikk litt ut av oss der, og det er naturlig, sier Horneland.

Det beste laget vant

Horneland mener at det beste laget over to matcher vant og at starten på bortekampen var en ødeleggende faktor. Siden en trøblete start på sesongen, ser han nå et Rosenborg i stor fremgang.

– Jeg håper vi kan begynne å se fremover, ikke bakover i tid. Rosenborg begynner å bli et godt fotballag.

les også Slik skal Rosenborg bruke Europa-millionene

Enorm stemning

Det kokte blant Rosenborg-supporterne allerede før avspark. Da David Akintola (23) satte inn 1–0 etter 11 minutter, tok det fullstendig av.

– Vi var glade og ville fortsette og presse. I første omgang kom vi til mange sjanser. Målet var Champions League, men nå må vi fokusere på Europa League, sier Akintola til VG.

Alexander Søderlund takker fansen for støtten under kampen. Han håper publikum er like entusiastiske når det blir Europa League-kamper utover høsten.

– Det er veldig kjipt og det er synd at vi ikke klarte å score ett mål til i første omgang, sier Søderlund til VG.

Vegar Eggen Hedenstad kaller målet til gjestene et lykketreff.

– Vi hadde troen. Vi fortsatte ikke i samme spor i andre omgang, men det gikk ganske bra, og så kom lykketreffet imot. Skuffelsen er enorm og luften gikk helt ut av oss. Det er en sliten og skuffet gjeng, men etter hvert kan vi ta det med fatning og se tilbake på kampene og kvalifiseringen som bra totalt sett, sier Hedenstad til TV 2.

TOK LEDELSEN: David Akintola satte inn 1–0 etter 11 minutter. Foto: Bjørn Steinar Delebekk/VG

Intenst

Lenge var det nærmest en ubeskrivelig stemning på Lerkendal. I Klokkesvingen gynget flere tusen høylytte supportere i regi av Kjernen.

På pressetribunen satt sportslig leder Stig Inge Bjørnebye og fjorårets trenervikar Rini Coolen og fulgte dramaet på nederste rad – i dress og med foldede hender. Om det var ubevisst eller et forsøk på å be til høyere makter, vet de bare selv.

Innsatsen til Rosenborg-spillerne ga dem i alle fall lenge grunn til å tro at et avansement til Champions League for første gang siden 2007 var mulig. For i 70 minutter var trønderne overlegne den antatt sterkere motstanderen.

Drømmemotstander

Fredag klokken 13.00 trekkes gruppespillet i Europa League.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det foreløpig. Akkurat nå er jeg skuffet, men norsk fotball har en kjærlighet for Premier League, så en engelsk motstander hadde vært morsomt?

– Et engelsk lag med norsk manager, for eksempel?

– Ja, klart det. Det hadde vært artig å møte Manchester United.

















SMELL: Alexander Søderlund jobbet iherdig, men det holdt ikke til avansement.

Selv om Champions League-effektene nå må tas ned, blir de i høst erstattet av Europa League-plakater. Det er ingen dårlig trøstepremie.

Klubben kan innkassere rundt 100 millioner kroner. Samtidig kan fort storklubber som Manchester United og Arsenal komme på besøk.

KJEMPET LENGE: Eirik Horneland så guttene sine gi det de hadde tirsdag kveld. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Publisert: 27.08.19 kl. 22:49 Oppdatert: 28.08.19 kl. 00:05