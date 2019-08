Champions League-drømmen spolert for Rosenborg

TRONDHEIM (VG) (RBK-Dinamo Zagreb 1–1, 1–3 sammenlagt) I 70 minutter fikk Rosenborg-gutta hele Lerkendal til å tro på Champions League-spill, men innbytter Amer Gojak (22) fjernet håpet med en vanvittig scoring.

Det kokte blant Rosenborg-supporterne allerede før avspark. Da David Akintola (23) satte inn 1–0 etter 11 minutter, tok det fullstendig av.

Én scoring til var da nok til ekstraomganger, etter 2–0-tapet i Kroatia sist uke. Kort tid før pause var også Vegar Hedenstad uhyre nær nettkjenning med et frispark som slo i stolpen.

Dinamo Zagreb var tydelig rystet. Etter pause fortsatte Rosenborg presset – men plutselig limte bosnieren Gojak ballen i krysset fra rundt 20 meter og fikk trønderne til å bråvåkne fra drømmen om Champions League.

Hedenstad var en slagen mann etter at Champions League-sjansen røk. Og sier til TV 2: - Vi er veldig skuffet. Vi så ikke dette for oss etter den 1. omgangen. Når de får scoringen, en lucky punch, så går luften ut av oss. Nå er det en skuffet gjeng, sier Vegar Hedenstad.

TOK LEDELSEN: David Akintola satte inn 1–0 etter 11 minutter. Foto: Bjørn Steinar Delebekk/VG

Intenst

Eirik Horneland karakteriserte 1. omgang som perfekt. Og Nils Johan Semb (tidligere landslagssjef) uttaler i TV 2-studio at Horneland må få fortsette med RBK, og bygge videre på dette laget.

Lagkaptein Mike Jensen klarte ikke å skuffelsen.

– Vi er skuffet etter 1. omgangen. Effektiviteten blir avgjørende, og det er synd. Men du må ha mange ting med deg hvis du skal til Champions League, sier Mike Jensen til TV 2.

I stedet blir det nå Europa League-gruppespill på hvittrøyene, etter en kamp samtlige trolig er stolte over.

Lenge var det nærmest en ubeskrivelig stemning på Lerkendal. I Klokkesvingen gynget flere tusen høylytte supportere i regi av Kjernen.

På pressetribunen satt sportslig leder Stig Inge Bjørnebye og fjorårets trenervikar Rini Coolen og fulgte dramaet på nederste rad – i dress og med foldede hender. Om det var ubevisst eller et forsøk på å be til høyere makter, vet de bare selv.

Innsatsen til Rosenborg-spillerne ga dem i alle fall lenge grunn til å tro at et avansement til Champions League for første gang siden 2007 var mulig. For i 70 minutter var trønderne overlegne den antatt sterkere motstanderen.

















SMELL: Alexander Søderlund jobbet iherdig, men det holdt ikke til avansement.

Skal ut i Europa

Selv om Champions League-effektene nå må tas ned, blir de i høst erstattet av Europa League-plakater. Det er ingen dårlig trøstepremie.

Klubben kan innkassere rundt 100 millioner kroner. Samtidig kan fort storklubber som Manchester United og Arsenal komme på besøk.

KJEMPET LENGE: Eirik Horneland så guttene sine gi det de hadde tirsdag kveld. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Publisert: 27.08.19 kl. 22:49 Oppdatert: 27.08.19 kl. 23:27