VED GOD HELSE: Morten Thorsby (uten vest) sammen med Markus Henriksen, Ole Selnæs og Sander Berge under landslagssamlingen i november. Foto: Vidar Ruud

Morten Thorsby corona-smittet: – Jeg er ved godt mot

Den norske Sampdoria-spilleren har fått påvist smitte av coronaviruset og må holde seg isolert de neste 20 dagene.

Det bekrefter Sampdoria på sin hjemmeside.

– Jeg hadde lette symptomer i går, og i dag fikk jeg svar på testen som var positiv. Jeg er ved godt mot, blir fulgt opp nøye av klubben og følger instruksene fra italienske helsemyndigheter, sier Thorsby til fotball.no.

Den norske 23-åringen spiller til daglig i den italienske klubben Sampdoria i byen Genova i Nord-Italia.

I pressemeldingen står det at nordmannen er ved god helse og oppholder seg i sitt hjem i Genova. Han må holde seg isolert de neste 20 dagene.

– Vi har fått bekreftet det i ettermiddag. Det er jo sånn det er når flere i klubben som har fått corona-smitte så er jo sjansen større for at andre spillere skal rammes. Overraskende er det ikke. Heldigvis ser det ut som han har fått en mild variant, sier landslagsassistent Per Joar Hansen til VG.

Thorsbys lagkamerat Manolo Gabbiadini fikk påvist smitte av coronaviruset tidligere denne uken.

Alle spillerne og medlemmer av klubbens støtteapparat ble deretter testet for viruset. Da ble det påvist smitte hos ytterligere fire spillere og en lege.

Blant dem er også den svenske landslagsspilleren Albin Ekdal.

les også NFF: Planlegger ikke for skjebnekampen mot Serbia

Ekdal har uttalt seg via sin egen twitter-konto og takker alle som bryr seg om ham.

– Jeg føler meg allerede bedre etter en dag med hvile. Jeg håper alle tar denne sykdommen alvorlig. Hvis du føler det minste symptomer, hold deg hjemme, skriver svensken før han følger opp med en ny melding:

– Hør på myndighetene og gjør alt i din makt for å redusere spredningen av dette viruset. Det vil hjelpe oss å beskytte de de syke og eldre. Helt til slutt vil jeg si takk til alt helsepersonell som giør en heroisk jobb akkurat nå.

Alle Sampdorias lokaler er nå steng ned og alle trenere, ansatte og spillere som potensielt har vært i kontakt med de smittede er nå i karantene.

VG snakket med Thorsby onsdag om situasjonen i Italia etter at all idrett var blitt stoppet i landet.

– Det er jo selvfølgelig en veldig spesiell situasjon. Det har vært tett på, men Genova har jo ikke vært en av områdene som har vært hardest rammet. Situasjonen endrer seg fra dag til dag, så de siste to ukene har det handlet om å ta en dag om gangen, sa Thorsby til VG 11. mars.

– Jeg er ikke redd for min egen situasjon.

Publisert: 13.03.20 kl. 18:05 Oppdatert: 13.03.20 kl. 19:24

