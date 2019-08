KOMMER IKKE: Paulo Dybala kommer ikke til å spille for Manchester United den kommende sesongen. Foto: PA

Solskjær dropper Dybala-overgang: – Vil ha spillere som ønsker å være i United

Ole Gunnar Solskjær (46) skal ikke være overbevist om at Juventus-stjernen Paulo Dybala (25) er motivert nok til å spille for Manchester United.

The Telegraph var søndag kveld først ute med nyheten om at Manchester United har trukket seg ut av jakten på Dybala, etter at det den siste uken har foregått forhandlinger om en byttehandel der Romelu Lukaku kunne gå motsatt vei.

– Ole vil ha spillere som ønsker å være i Manchester United, sier en kilde med god kjennskap til saken til VG.

les også Solskjær avslørte seg om Dybala: – Trenger ikke være rakettforsker

Dybalas enorme lønnskrav og store agentkostnader skal også ha bidratt til at Manchester United til slutt valgte å skrinlegge interessen for den argentinske stjernespilleren, som Solskjær i mars uttrykte sin beundring for.

Det innebærer også at Lukakus fremtid igjen er i det blå. Inter Milan skal også ha lagt inn flere bud på belgieren, som denne ble irettesatt av Solskjær etter en kontroversiell Twitter-video, men det gjenstår å se om det kommer et bud som tilfredsstiller Uniteds krav.

Med kun fire dager igjen av overgangsvinduet begynner det å haste for Solskjær dersom han skal få på plass forsterkninger i angrepet.

Juventus’ hardtarbeidende spiss Mario Mandzukic har blitt nevnt som en aktuell signering. VG får opplyst at det foreløpig er usikkert hvordan Mandzukic-sporet vil bli påvirket av at United ikke lenger satser på å hente Dybala.

Lørdag bekreftet Solskjær at klubben håper på å offentliggjøre signeringen av Leicester-stopperen Harry Maguire «veldig snart». Den engelske landslagsspilleren ble søndag fotografert på vei inn og ut av Manchester Uniteds treningsanlegg. Når overgangen bekreftes blir Maguire fotballhistoriens dyreste forsvarsspiller (80 millioner pund).

Publisert: 04.08.19 kl. 21:52

