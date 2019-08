LEDEREN: Jack Grealish dirigerer lagkameratene i en treningskamp mot Walsall i juli. Foto: Nick Potts / PA Archive

Ungdomsrebellen Grealish om Spurs-overgangen som aldri ble noe av: – Virkelig nære

Han er den eneste i dagens stall som har spilt Premier League for Aston Villa tidligere. Men for nøyaktig ett år siden vinket Jack Grealish (23) farvel til fansen, og var klar for et nytt eventyr i Tottenham. Så gikk alt i vasken.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Her er lørdagens oddstips!

– Jeg tror alt skjer for en grunn. Det var virkelig nære. Jeg trodde Hull-kampen kom til å bli min siste, men det ene førte til det andre, sa han om den samme overgangen til BBC nylig.

Grealish hadde hatt samtaler med Spurs-ledelsen, og da Aston Villa hadde vunnet 3–1 i serieåpningen borte mot Hull vinket han tilsynelatende farvel til supporterne da han ble byttet ut i sluttminuttene.

«We want you to stay, we want you to stay, Jack Grealish, we want you to stay» sang supporterne desperat.

Lørdag er Lotto-dag. Nå kan du vinne ca. 14 millioner kroner. Lever kupongen din her innen kl. 18.00!

Og de fikk sitt ønske oppfylt, for overgangen som skulle ordnes på «deadline day» ble aldri noe av. Tottenham ville betale 25 millioner pund, men Villas nye eiere nektet å selge en spiller de mente kunne få klubben tilbake i Premier League.

Ny manager

Grealish var skuffet, men valgte å gjøre sitt beste. Selv om han slet med å fokusere, og spilte dårlig.

– Jeg var elendig etter at Steve Bruce fikk sparken og Dean Smith kom inn. Jeg var ikke i nærheten av der jeg skulle være, sier Grealish.

Og så ble han skadet. Han mistet 14 kamper midt i sesongen, og Villa slet voldsomt. Laget lå på 13. plass på tabellen, og alt så mørkt ut.

BLE KAPTEIN: På tampen av sesongen utnevne Dean Smith (t.h.) Jack Grealish som kaptein. Her feirer de opprykket sammen på Wembley. Foto: James Wilson / Sportimage/PA Images

les også Aston Villa rykket opp til Premier League: – Burde vært topp fire i England

Da Grealish endelig var tilbake på banen, så var han fantastisk god. Manager Smith ga ham kapteinsbindet, og klar beskjed: Sørg for at vi rykker opp!

Villa vant ti, og spilte én uavgjort, på de 11 siste ligakampene etter Grealish-comebacket. Da de tapte mot Norwich var han ikke på banen på grunn av skade.

I playoff-semifinalen ble det seier hjemme mot WBA, og 0–1-tap borte før de vant på straffer. Kapteinen scoret på sin straffe.

Og i playoff-finalen fikk de endelig opprykket da Derby ble slått 2–1.

Flere skandaler

Grealish rykket ned med Aston Villa i mai 2016. Ett rått talent på banen, men også en råtass utenfor gresset. I negativ forstand.

les også Villa-talent beklager oppførslen som skapte skandaleoverskrifter

For Grealish fikk flere overskrifter for utsvevende natteliv enn prestasjoner på banen. Sommeren 2015 dukket det opp bilder fra en ferie på Tenerife der han var i tilsynelatende svært beruset tilstand. I starten av den påfølgende sesongen ble han straffet av klubben etter å ha dratt på nattklubb noen timer etter 0–4-tapet mot Everton.

les også Villa-talentet som gir fansen håp mot Arsenal

Noen måneder senere rykket klubben ned, og da Championship-sesongen så vidt var i gang klinket Grealish til igjen. Utenfor banen. En fest på et hotell i Birmingham med Grealish i en sentral rolle hadde blitt «litt for voldsom», og klubbledelsen ga ham en ny kraftig reprimande.

DET SURE TAPET: Jack Grealish og John Terry (t.h.) etter 0–1-tapet mot Fulham på Wembley i mai i fjor. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Sportslig sett ble Grealish litt avskrevet. Han var stortalentet, som færre og færre trodde det ville bli noe særlig av. Det ble nesten opprykk for Villa i 2018, men så tapte laget playoff-finalen mot Fulham på Wembley, og en sønderknust Grealish ble trøstet av kaptein John Terry.

Et år senere kunne han altså juble, som kaptein for Aston Villa, og en langt mer moden Grealish er tilbake i Premier League.

VGs tips: Hjemmeseier med handikap

Å spille på sin egen spektakulære stadion i en hel sesong vil ganske sikkert være en fordel for Tottenham. Vi tror London-klubben kommer stadig nærmere et trofé. I vår var de så nær glitter og gull, men endte opp med 4.plass i ligaen og en tapt Champions League-finale.

Aston Villa tapte bare 2 av 16 siste ordinære Championship-matcher, har vært aggressive på overgangsmarkedet i sommer og er muligens robuste nok til å unngå direkte nedrykk.

Men spillet vårt er hjemmeseier med 0–1-handikap til 1,72 i odds. Spillestopp er kl. 18.25 og TV2 Sport Premium har senderettighetene.

Publisert: 10.08.19 kl. 14:24

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post