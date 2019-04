HEIER PÅ GAMLESJEFEN: Magne Hoseth håper ikke – som noen andre United-supportere – på seier til Manchester City-seier i kveld. Han heier på gamlesjefen fra Molde, Ole Gunnar Solskjær. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

United-fansens store dilemma: Men kjendis-supporterne håper på seier mot City

Manchester United-seier over Manchester City kan hjelpe erkefienden Liverpool til det første Premier League-trofeet. Mange United-supportere sliter med «mixed emotions» i kveld. Men de norske kjendis-supporterne håper likevel på United-seier.

Liverpool vil overta initiativet i gulldramaet om Ole Gunnar Solskjærs menn slår City på Old Trafford.

– Jeg tror det er et dilemma. Veldig mange vil akseptere et nederlag selv om det kommer rett etter 4-0-tapet for Everton. De ønsker ikke at United hjelper Liverpool til tittelen, sier Dag Langerød – redaktør av United-supporteren. Han understreker at han selv håper på seier kl. 21.00.

VG har vært i kontakt i med en del kjente United-supportere med spørsmål om det er greit med tap i kveld – for ikke å hjelpe erkerivalen Liverpool til det første ligagullet siden 1990.

– I hodet mitt er det aldri greit å tape en fotballkamp! Hvis Liverpool vinner serien så har de gjort seg fortjent til det over 38 kamper. Det gjør vondt for en United-supporter samme hvem som vinner av de to lagene der, sier Magne Hoseth – som har vunnet både serie- og cupgull med Solskjær som Molde-trener.

– Hehe. Nei. United er avhengig av Champions League, så denne kampen må vinnes, svarer Erik Huseklepp med 36 landskamper for Norge og hjertet på Old Trafford.

– Skjønner dilemma. Men nei. Egen lykke er alltid bedre andres ulykke, skriver TV 2-kommentator med følelser for Manchester United , Harald Bredeli, i en sms. Han følges opp av Viasats Daniel Høglund.

– Nei, absolutt ikke. Hvis man virkelig bryr seg mer om hvem som vinner Premier League , enn selv å få nok poeng til å klare 4.-plassen, så er man på ville veier.

Ole Gunnar Solskjær går inn i Manchester-derbyet med til sammen 0–7 for Barcelona og Everton. Her svarer manageren for seg etter tapet på Camp Nou i forrige uke.

Heller ikke radiopersonligheten i podkasten «Heia Fotball», Svein Bisgaard Sundet klarer å få seg til å håpe på tap for Manchester United.

– Jeg er vel mer i den kategorien som tenker at dette blir en klassisk tap-tap-situasjon uansett utfall. Men håper at United vinner i dag, som alltid!

Sportspersonligheten Jan Erik Aalbu har en fortid i Vålerenga og visse følelser for Manchester United:

– Har du drevet med toppidrett så hater du å tape uansett motstander også i kveld. Håper derfor United slår City.

Åge Hareide har spilt i City og vet det meste om forholdet mellom klubbene i Manchester og ikke minst til naboen i vest, Liverpool.

– Manchester United-tilhengerne vil være kjempeglade for å stoppe Manchester City, men det er et valg mellom pest og kolera, for innerst inne tror jeg de synes det er artigere å spolere for Liverpool, sa Hareide til VG tidligere denne uken.

Dag Langerød i United-supporteren mener at «hatet» til Liverpool kanskje er større blant klubbens tilhengere i Norge enn i England.

– Da jeg vokste opp i Horten på 1970- og 80-tallet vant Liverpool alt. Dermed holdt nesten alle med dem. Så tok Manchester United over på 1990-tallet. Nå opplever jeg at alle kameratene mine som er Liverpool-fans, er mer opptatt av hvordan det går med United enn med eget lag, sier Langerød og minner om Liverpool kjemper om sitt seriegull nummer 18 gjennom tidene.

De vil i tilfelle komme farlig nær Manchester Uniteds 20 ligatitler, mens Manchester City «bare» kjemper om seriegull nummer seks denne våren.

Men de lyseblå har hatt den klart største suksessen de siste sesongene. Resultatene siden 2015 er likevel best for United i Manchester-derbyet: Fire seirer, to uavgjorte og tre tap i liga og ligacup.

