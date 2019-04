ORDKRIG: Temperaturen stiger mellom Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola før Manchester-derbyet. Foto: PA / REUTERS

Guardiola reagerer på Solskjær-uttalelser: – Jeg liker det ikke

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (48) setter svært lite pris på at Ole Gunnar Solskjær (46) snakker om Manchester City som et aggressivt lag som lager mange kyniske frispark.

På sin pressekonferanse dagen før sitt første Manchester-derby som United-manager advarte Solskjær mot et City-lag som «kommer til å kakke oss i anklene og hælene og sparke oss».

Nordmannen sa at United «må være klare for aggresjonen» til City, og at Guardiolas menn «kommer ikke til å gi oss enkle kontringer. De kommer til å lage frispark, det er det ingen tvil om.»

Guardiola så ut til at han ikke kunne tro det han hørte da han ble konfrontert med Solskjærs uttalelser – kort tid etter at han selv uttrykte støtte for sin byrival på spørsmål om han mener det er urettferdig at det stilles spørsmål ved Solskjær-ansettelsen allerede.

– At hvem kommer til å lage mange frispark? spør Guardiola med rynket panne.

– Ditt lag, Pep, svarer en journalist.

– Så vi kommer til å lage mange frispark på dem?

– Han sa at dere kommer til å kakke dem i hælene og sparke dem.

– Sa han det?

Guardiola måper og ser oppriktig sjokkert ut før han fortsetter:

– Hvordan er det mulig når vi har 65 eller 70 prosent ballbesittelse i snitt?

– Dere kan kanskje spørre Solskjær

Spanjolen tar en pause og fnyser av et oppfølgingsspørsmål om han er lei av at motstandere antyder at laget hans lager «taktiske frispark» for å unngå farlige kontringer imot.

– Jeg har … ingen kommentarer om det. I løpet av ti sesonger har jeg aldri tenkt på denne typen ting i forberedelsene til en kamp. Aldri. Spillerne kan snakke bedre om det enn meg, spillerne jeg har hatt i Barcelona, Bayern München og her, sier Guardiola.

– Jeg har aldri bedt en spiller om å lage et frispark for å hindre motstanderen. Det skjer noen ganger i fotball, for det går raskt. Men jeg bekymrer meg for mange andre ting i kampen enn dette. Jeg vet ikke. Dere kan kanskje spørre Solskjær om dette igjen på pressekonferansen etter kampen. Jeg vet ikke, sier han.

Premier Leagues offisielle statistikk viser at det i realiteten er United som er det «skitneste» av Manchester-lagene: De rødkledde har denne sesongen laget 201 frispark eller straffer, fått 64 gule kort og fire røde; City står med 172 frispark/straffer imot, 38 gule kort og kun ett rødt kort.

Når en annen journalist senere påpeker at Guardiola så sjokkert ut da han hørte Solskjærs uttalelser, og spør om han føler seg fornærmet, svarer 48-åringen:

– Jeg liker det ikke. Jeg liker det ikke. Nei. Laget mitt er ikke bygget til å tenke på den måten. Ikke i det hele tatt.

RIVALER: Det hender at det blir amper stemning mellom byrivalene Manchester United og Manchester City. I 2017 ble Marouane Fellaini utvist etter denne situasjonen, der Sergio Agüero går i bakken etter det han mente var en liten springskalle fra United-spilleren. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Tror Solskjær prøver å påvirke dommeren

– Jeg vet nøyaktig hva jeg har sagt til spillerne fra første til siste dag. Det oppstår selvfølgelig kontakt noen ganger når en motstander angriper, det lages frispark, men det skjer fordi man kommer inn for sent, og det er derfor dommere finnes, for å gi gule eller røde kort eller hva de bestemmer seg for. Men jeg har aldri forberedt en kamp for å … Jeg ønsker å spille vårt spill, sier Guardiola.

– Er du bekymret for at uttalelsene (til Solskjær) kan påvirke dommeren?

– Det er grunnen (til at han sier det), selvfølgelig, sier Guardiola, som påpeker at han ikke ønsker å snakke mer om dommeren fordi det kan pådra ham en utestengelse.

Solskjær advarte nok en gang mot Citys antatte kynisme under andre del av sin pressekonferanse fredag formiddag, som var sperret for publisering frem til klokken 23.30 samme kveld.

– Du får ikke de gule kortene (når du lager frispark høyt i banen), gjør du? Men det er bare fordi de sender så mange spillere fremover og du kan tydelig se at de har lært dem opp til å prøve å vinne ballen tilbake, og de lager frispark. Det er opp til oss å spille oss gjennom det presset, å være klare nok, spille på én eller to berøringer, ikke gi dem tid. For hvis du bruker to eller tre berøringer …

