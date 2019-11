TRUKKET FOR RETTEN: Steffen Iversen under et intervju med VG i februar i år. Foto: Bjørn S. Delebekk

Steffen Iversen begjært konkurs

Tidligere landslagsspiller og fotballproff Steffen Iversen (43) er begjært konkurs av Skatteetaten og må forklare seg i et rettsmøte i desember.

Det fremgår av berammingslistene til Sør-Trøndelag tingrett, der den tidligere Rosenborg-, Tottenham-, Vålerenga-profilen skal møte 10. desember. Det er satt av én time til rettsmøtet.

Iversen sier han ikke kjente til saken da VG kontaktet ham denne uken og kunne heller ikke se for seg at han skulle være i Skatteetatens søkelys. Trønderen hadde en skattbar inntekt på 363.389 kroner for 2018 og betalte 170.615 kroner i skatt. Samtidig var han oppført med en formue på drøyt 4,5 millioner kroner.

Hans aktive karrieren på toppnivå var over i 2012 og bød blant annet på 79 landskamper og og totalt åtte års Premier League-spill for Tottenham og Wolverhampton. Sommeren 2004 flyttet Iversen hjem til Norge og gjorde suksess både i Vålerenga og Rosenborg i en rekke sesonger.

I etterkant har han blant annet vært fotballekspert for Eliteseriens tidligere rettighetshaver C More og har hatt gjesteopptredener i TV 2-programmet «FotballXtra» de siste to sesongene. I tillegg har han trent lag litt ned i divisjonene:

Først skrev han treårskontrakt med 4. divisjonslaget Haugar og var i Rogaland i to sesonger. De to siste sesongene har han trent bydelsklubben Trygg/Lade i Trondheim, også det i 4. divisjon. I år tapte ikke laget én kamp og scoret flest av alle, men tapte likevel tvekampen om opprykket med ett poengs margin til avdelingsvinner Tynset.

Skatteetaten ønsker foreløpig ikke å si noe om konkursbegjæringen av Iversen:

– Skatteetaten har taushetsplikt, og derfor kommenterer vi ikke enkeltsaker utover det som står i for eksempel kjennelser eller andre offentlige dokumenter, opplyser medierådgiver Erlend Fossbakken.

Publisert: 29.11.19 kl. 16:25

